Vea el video que grabó Yosimar Arias hace un año, denunciando cosas extrañas en Guanacasteca

Hoy se ha confirmado de forma oficial la resolución del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, mediante la cual se revoca la licencia del ADG, impidiendo su participación en la primera división y trasladándolo a la segunda división del fútbol nacional. Ante esta noticia, y frente a múltiples señalamientos que se han hecho en mi contra, he decidido compartir públicamente un video que grabé hace un año, en mayo del 2024, cuando aún ocupaba el cargo de gerente deportivo de la Asociación Deportiva Guanacasteca. En ese momento, ya se estaban dando situaciones irregulares dentro de la institución. En el video expreso con total claridad mi preocupación por decisiones que no pasaban por mi criterio ni por el de los responsables deportivos, sino que estaban siendo tomadas por personas externas que llegaron con el aval del entonces presidente Jorge Arias. Llegaron varias personas con la intención de involucrarse en el equipo, algunas de ellas con interés en aportar económicamente, pero no lograron llegar a un acuerdo con don Jorge y finalmente se apartaron. Sin embargo, dos de esas personas sí se quedaron dentro del entorno del club, y fueron precisamente quienes introdujeron al grupo de inversionistas mexicanos. A partir de ese momento comenzaron a tomarse decisiones fuera del marco institucional, que terminaron generando una estructura paralela y afectando gravemente el rumbo del club. Las decisiones que tomé durante mi tiempo en la ADG fueron exclusivamente del ámbito deportivo. Lo administrativo y financiero siempre estuvo en manos de otras personas, y jamás tuve injerencia en esos temas. Mi responsabilidad fue formar equipos competitivos, mantener una estructura deportiva funcional y lograr resultados en cancha. Advertí con tiempo que las decisiones administrativas tomadas sin transparencia, al margen del modelo de trabajo que habíamos construido, podían afectar seriamente al club. Intenté corregir muchas de esas situaciones desde adentro, pero finalmente fui removido del cargo por no estar de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Hoy, con tristeza, veo que lo que advertí terminó ocurriendo. Grabar ese video no fue un acto de protagonismo. Fue un acto de responsabilidad. No para lavarme las manos, sino para dejar constancia de que no avalé lo que se estaba haciendo. Porque quienes hoy reparten culpas convenientemente, deben también revisar lo que se les advirtió y cuándo se les advirtió. Agradezco el apoyo de quienes han creído en mi trabajo y mi compromiso con el equipo. Como siempre lo he dicho, he sido leal al proyecto deportivo, a la institución y a la afición. Lo que hoy está ocurriendo duele, pero las responsabilidades deben recaer en quienes verdaderamente tomaron las decisiones que nos trajeron hasta aquí. Comparto el video como prueba de que la verdad estaba dicha desde entonces. Que cada quien saque sus conclusiones.