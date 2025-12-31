Puro Deporte

Vea el mensaje de despedida de Nicolás Delgadillo tras salir de Saprissa

Nicolás Delgadillo no seguirá en Saprissa y dedicó unas palabras luego de abandonar el equipo morado

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Nicolas Delgadillo rumbo al estadio de la Liga.
Nicolas Delgadillo, aquí antes de partir con el Saprissa hacia la final contra Alajuelense. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás DelgadilloSaprissaTorneo Apertura 2025
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.