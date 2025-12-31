Vea el mensaje de despedida de Nicolás Delgadillo tras salir de Saprissa

Nicolas Delgadillo, aquí antes de partir con el Saprissa hacia la final contra Alajuelense.

Nicolás Delgadillo es una de las bajas de Saprissa luego de su mal año deportivo, donde el equipo no ganó nada. Sin embargo, el argentino se quiso despedir de la afición morada con un sentido mensaje.

Delgadillo, de 28 años, llegó a inicios del 2025 pero nunca logró sobresalir en una delantera urgida de goles.

Ahora, en su camino de salida, el argentino dedicó unas palabras a los seguidores del club.

“Quiero darle las gracias a la familia morada!!!”, inició Nicolás, en una muestra de que iba a ser un posteo muy sentido.

“Ser parte de este gran club, vivir en tan hermoso país y la enorme calidez de su gente quedan en mi corazón y el de mi familia”, prosiguió.

En la parte final del texto, dejó patente la incertidumbre que suelen atravesar los futbolistas en un momento así: “A pensar en 2026 y los nuevos desafíos. Muchas gracias y éxitos”, concluyó en su cuenta de Instagram este futbolista con pasado en clubes de su país como Vélez Sarsfield y Colón de Santa Fe.

Durante la temporada regular el suramericano disputó 11 partidos con el equipo morado, para un total de 404 minutos, aunque solo en cuatro juegos fue titular y apenas apotó un gol contra San Carlos.

En la segunda ronda, no tuvo participación en la semifinal ante Cartaginés y entró de cambio unos minutos en los dos compromisos de la final ante Alajuelense. Tan escaso protagonismo hacía sospechar que el club le estaba alistando la salida, lo cual se confirmó unos días después.

La baja de Delgadillo liberó un cupo de extranjero; Saprissa está aprovechando los campos para foráneos con el regreso del cubano Luis Paradela y la contratación del nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez.