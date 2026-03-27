Vea el golazo de exsaprissista en España que le da la vuelta al mundo

Salió del Deportivo Saprissa por la puerta de atrás, pero en España marcó un golazo que ya le ha dado la vuelta al mundo.

Por su ejecución estética, muchos lo comparan con un tanto de Zlatan Ibrahimovic e incluso lo han recomendado para el Premio Puskas.

El delantero español Sabin Merino destacó este viernes con un golazo para darle la victoria al Barakaldo Club de Fútbol, 2-1 ante el Real Castilla, por la fecha 30 del Campeonato Nacional de Liga de Primera Federación, es decir, la tercera categoría en España.

Sabin recibió un centro desde la izquierda y, definió de taquito, de espaldas al marco, El número “10” logró sacar un remate impresionante para marcar una gran anotación.

El español Sabin Merino jugó seis meses con el Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa)

Merino se incorporó al Saprissa en enero de 2025 y en junio fue despedido. El español jugó 455 minutos, marcó un gol —en un clásico ante Alajuelense—, no dio asistencias y efectuó 19 disparos, seis de ellos a marco.

Merino arrancó con el pie izquierdo su andar en el fútbol costarricense, pues no pudo jugar en las primeras seis fechas del Torneo Clausura 2025 debido a que no contaba con el aval de Migración y Extranjería para laborar en el país.