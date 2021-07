Una tardede ensueño para Emil

Emil Martínez no solo aportó goles para la Liga, su futbol siempre fuerte y rápido fue un dolor de cabeza para la defensa carmela. | GARRETT BRITTON

Santa Bárbara. Los tres goles que Emil Martínez anotó ayer y que le dieron el triunfo a la Liga, le recordaron aquellos días cuando jugaba en Honduras.

Martínez le hizo tres goles a la Universidad jugando con el Marathón en tierras catrachas.

Emil reconoció que el reencuentro con la red es algo que ansiaba, pero que por lesiones y decisiones técnicas se le negaba.

"Buscaba los goles y no me salían. Me dí cuenta que para encontrarlos uno solo tiene que estar tranquilo y no desesperarse, porque cuando uno los busca no llegan", dijo Martínez.

La joya del primer gol, al minuto 12, fue gracias a un tiro libre cedido por Carlos Hernández.

"Le tengo mucha confianza a Carlos y le pedí que me dejara tirar. Él me ha visto y sabía que podía hacer un buen trabajo", afirmó el hondureño.

"Antes de cada partido entreno fuerte los tiros libres, tratando de anotar la mayor cantidad de veces posible", aseguró.

La sequía de Emil se vio reivindicada con los tres goles que logró, y que espera le ayuden a abrir un nuevo espacio en la titularidad del cuadro rojinegro.

"Ojalá que no sea algo pasajero, espero seguir anotando para aportarle más al equipo. Esto se da por el trabajo que hemos venido realizando", agregó.

Las anotaciones del catracho son igualmente importantes para su carrera como para la Liga, que estaba con un -2 en el gol diferencia y ahora llega a un +1.

Líderes. Con el resultado de ayer, la Liga llega al primer lugar del grupo, y para Martínez, el cuadro alajuelense está en condiciones de seguir en ese primer puesto.

"Uno siempre está satisfecho por colaborar con el equipo en un juego como el de hoy (ayer). Fue una victoria contundente y eso sirve para dar más confianza", dijo.

Emil reconoció que el grupo B ha sido más difícil de lo que esperaban y que este resultado es importante, tomando en cuenta que Pérez Zeledón ganó y Carmelita les sigue a solo tres puntos.

"Aquí en la Liga tanto delanteros como volantes tenemos la responsabilidad de anotar, hoy me tocó a mí y lo importante es colaborar con el equipo", señaló el volante.

Para Martínez, Alajuelense viene de menos a más, y la contundente victoria de tres por cero ayuda a recuperar la confianza.

"Estoy en un equipo grande y espero seguir dando la talla. Este ha sido un partido importante no solo para mí, sino para la Liga. Representa mucho por las tres anotaciones", afirmó el catracho.

Durante el Torneo de Clausura a los alajuelenses les ha costado llegar a la punta del grupo B, lo que le da más sentido a la victoria.