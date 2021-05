En resumen, esa noche con los Yanquis fue genial, no solo porque ganaron el partido 9-2, sino porque Jason Giambi, otro de los grandes, me dio el gusto de poder cantar en perfecto español, y sin ninguna pena: “Noooooo, no, no, no, no, no, dígale que no a esa pelota”, luego de que conectara un cuadrangular con las bases llenas.