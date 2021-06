Ruiz acogió el precepto boxístico del equilibrio, mostró control de los puños, esquivó con agilidad y su buena condición física lo salvaguardó de no caer. "El boxeo atrabacado de Aranda (cabeza abajo y adelante, según su definición), no solo me confundió, sino que me produjo hematomas con cabezazos que el árbitro no vio o no quiso ver".