Una desconocida asesta a Sharapova el peor revés de su carrera en Wimbledon

Tenista rusa Alla Kudryavtseva celebra tras batir a su compatriota Maria Sharapova en el cuarto día del Campeonato de Wimbledon en el All England Tennis Club en Londres, el 26 de junio de 2008. Tenista rusa Alla Kudryavtseva | AFP

LONDRES (AFP) La rusa Maria Sharapova sufrió el jueves la peor derrota de su carrera, al ser eliminada en segunda ronda de Wimbledon, donde se reveló en 2004 ganando su primer torneo de Grand Slam, por una tenista prácticamente desconocida, su compatriota Alla Kudryavtseva (6-2, 6-4).

La repentina retirada de Justine Henin antes de Roland Garros dio el número uno mundial a Sharapova, que lo perdió al caer en octavos de final en París ante Dinara Safina. Pero este revés es inmensamente más grave para la actual segunda jugadora mundial.

El año pasado fue eliminada en octavos de final con un claro 6-1, 6-3, pero su rival era la estadounidense Venus Williams, que iba camino de coronarse por cuarta vez en el césped de Wimbledon.

Las tenistas que ganaban en dos sets últimamente a Sharapova se llamaban Henin, Williams o Ana Ivanovic, la actual número uno mundial.

Kudryavtseva, que antes del encuentro pasaba desaparcibida entre el público junto a su madre, no tenía en principio nada de temible aunque el año pasado la tenista, hija de luchadores, arrebató un set y estuvo a dos puntos de la victoria ante Venus Williams en primera ronda.

A pesar de cambiar de entrenador en diciembre, no ganó este año a ninguna tenista del Top 100 ni pasó de primera ronda en Hobart ni en Indian Wells. En su carrera, su mejor resultado era una victoria ante la argentina Gisela Dulko, entonces N.30, para pasar a tercera ronda en 2007 en Roland Garros.

El jueves Sharapova se inclinó sobre todo ante sí misma, traicionada por las que suelen ser sus mejores armas, su derecha y su servicio. No logró más que cuatro derechas ganadoras y cometió ocho dobles faltas, perdiendo cinco veces su saque.

"A veces la bola no rebota donde quieres, no va adonde quieres", suspiraba la rusa de 20 años, cuyas ruedas de prensa giraban en torno a su nuevo atuendo.

"No me gusta su ropa. Es un poco 'too much'. A veces puede pasar pero otras veces no. Era una de mis motivaciones para ganarle", contaba medio en broma Kudryavtseva, feliz de haber ganado a Sharapova, una mujer "poco habladora" a la que "nadie conoce demasiado en el circuito".

En cuanto a Rafael Nadal, el principal rival por el título del vigente pentacampeón Roger Federer, sufrió al principio de su partido contra el letón Ernests Gulbis, el jugador más joven del Top 50 a sus 19 años, pero terminó superando su primer escollo en cuatro sets (5-7, 6-2, 7-6, 6-3).

Poco inspirado desde el fondo de la cancha, el ganador de los cuatro últimos Roland Garros no dominó el peloteo y sufrió los golpes planos de su rival, que estuvo a punto de colocarse 2 sets a 1 arriba en el marcador.

"Fui mejorando según avanzaba el partido. Al principio no saqué muy bien, después fue mejor al final", dijo el mallorquín, que en la próxima ronda afrontará a un Nicolas Kiefer de capa caída.

Dos estadounidenses favoritos fueron eliminados. James Blake, noveno favorito, cayó ante el alemán Rainer Schuettler (6-3, 6-7, 4-6, 6-4, 6-4), y sobre todo Andy Roddick, cabeza de serie N.6, se inclinó ante el serbio Janko Tipsarevic por 6-7 (5/7), 7-5, 6-4, 7-6 (7/4).

En el cuadro femenino, avanzaron las favoritas rusas Elena Dementieva y Dinara Safina, así como Venus Williams y la serbia Jelena Jankovic (N.2), que derrotó, como en cuartos de final de Roland Garros, a la joven española Carla Suárez por 6-1 y 6-3.

La argentina Gisela Dulko avanzó a la tercera ronda gracias a la baja de la estadounidense Lindsay Davenport, campeona en 1999, por una lesión en una rodilla.

