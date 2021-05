Yo lo comprendo, él no desea que deje las vacas por la bicicleta, porque esta es su vida, ha luchado mucho por lo que tiene. Por lo tanto, le obedeceré. No echaré atrás, aunque me ofrezcan un contrato millonario para correr profesionalmente",mencionó con tristeza, mientras iniciaba su penúltimo entrenamiento previo a la carrera.