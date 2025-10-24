Puro Deporte

Un equipo grande de Centroamérica da impactante noticia que sacude al fútbol

Uno de los equipos más ganadores de Centroamérica anuncia un inesperado y drástico cambio

Por Milton Montenegro
El estadio Ricardo Saprissa, conocido con la Cueva del Monstruo, es la casa del club morado, que cambiará de presidente tras la salida de Juan Carlos Rojas. (Rafael Pacheco Granados)







Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

