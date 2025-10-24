Un equipo grande de Centroamérica da impactante noticia que sacude al fútbol

El estadio Ricardo Saprissa, conocido con la Cueva del Monstruo, es la casa del club morado, que cambiará de presidente tras la salida de Juan Carlos Rojas.

El Deportivo Saprissa, uno de los equipos de fútbol más grandes de Centroamérica, sorprendió con una noticia que involucra a Juan Carlos Rojas, presidente de la institución.

Tras once años al frente del club, Rojas anunció que dejará la presidencia en diciembre próximo.

Por medio de un comunicado de prensa, el Saprissa destacó que: “Las acciones que estaban a nombre de don Juan Carlos Rojas Callán y algunos miembros de su familia se traspasaron a un anterior socio de la empresa, quien mantendrá una participación minoritaria”.

El todavía jerarca explicó posteriormente que pudo haber salido de la presidencia y dejarse las acciones, pero prefirió desvincularse por completo del equipo.

Juan Carlos Rojas, durante la celebración de los 90 años de Saprissa en julio de 2025. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Bajo su presidencia, Saprissa ganó 11 títulos de Costa Rica y se convirtió en el club más exitoso de la historia del país, con 9 campeonatos de diferencia sobre Herediano y 10 encima de Alajuelense.

Como parte de esta evolución, se produjo el ajuste en la composición accionaria de Horizonte Morado S.A., principal accionista del Deportivo Saprissa, donde Rojas y su familia vendieron las acciones.

“Cabe señalar que ningún grupo accionario contará con control total sobre la empresa. Por ello, los socios actuales han renovado su compromiso de actuar en conjunto y con armonía en beneficio del Deportivo Saprissa”, manifestó el club tibaseño en el comunicado.

Horizonte Morado reconoció que, en el último año, los resultados deportivos no han estado a la altura de las expectativas ni de la afición, acostumbrada a ver a Saprissa como campeón nacional y referente del fútbol internacional.

“Somos plenamente conscientes de la exigencia de la competencia actual y respondemos con trabajo, visión y compromiso. El Saprissa no está débil, al contrario, está más fuerte que nunca”, se lee en el comunicado.

Rojas le vendió las acciones al empresario Alan Kelso; el club informó que desde inicios de este año, un equipo de trabajo liderado por Televisora de Costa Rica (canal 7) ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la estructura financiera y potenciar el desarrollo deportivo de la institución.

Por el momento no ha trascendido el nombre del nuevo jerarca de Saprissa, que deberá asumir a partir de enero próximo. En esta etapa de transición, Rojas continúa en la presidencia y Erick Lonis se encarga de la parte deportiva, mientras el equipo completa su estructura, pues también están vacantes los puestos de gerente general y gerente deportivo.