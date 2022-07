Tres empatan como el mejor del Apertura 2005

Por primera vez desde que el diario La Nación elige al mejor futbolista, tres jugadores empataron en la designación al más destacado, en el reciente Torneo de Apertura de la temporada 2005-2006.

Se trata de los guardametas Carlos Alberto Díaz, argentino del Cartaginés, y Dexter Lewis, de Pérez Zeledón, así como de Víctor Núñez, artillero del Cartaginés.

Díaz fue el arquero que detuvo más penales (cuatro) y realizó actuaciones de mérito, mientras que Lewis fue el héroe de la gran actuación del club generaleño, subcampeón del Apertura. Y el Mambo Núñez fue el goleador del Apertura, con 14 anotaciones.

Los tres jugadores quedaron igualados con una calificación promedio de 7, producto de las notas otorgadas a lo largo del torneo por periodistas, corresponsales y colaboradores del periódico.

Muy cerca de ellos se ubicaron el mediocampista de marca del Puntarenas, Max Sánchez (6,94), y el artillero colombiano de Pérez Zeledón, Ricardo Steer (6,75).

Los Aperturas comenzaron aquí a partir de 1997 y desde entonces la escogencia de La Nación siempre correspondió a un solo jugador. El que más veces obtuvo el premio fue el alajuelense Wílmer López, en 1997 y 1999.

Tres jugadores morados del campeón del Apertura (Ronald González, Cristian Bolaños y Ronald Gómez) quedaron escogidos en el equipo ideal del certamen.

Orgullosos. Los tres designados por este diario se mostraron ayer muy orgullos de su escogencia como los mejores del Apertura.

El portero brumoso, el argentino Carlos Alberto Díaz, comentó que la elección le confirma otra vez con un buen rendimiento en Costa Rica, en su primera experiencia en el futbol extranjero.

"Estoy muy satisfecho con esta designación, máxime que La Nación me escoge por tercera vez consecutiva como uno de los mejores", manifestó Díaz.

El arquero agregó que sus actuaciones trascendieron tanto en su país como en Chile. Refirió que el diario chileno El Norte afirmó que el Cobreloa se interesó en sus servicios, por su fama adquirida en Costa Rica, en especial por ser un experto en detener tiros de penal.

"Mi deseo es culminar bien con el Cartaginés, si es posible con el título de campeón, en ocasión de un año tan simbólico, el centenario de fundación del club", dijo Díaz.

Su compañero de club, Víctor Núñez, apuntó que la elección como uno de los mejores del Apertura se presentó en "una de mis mejores temporadas" en el balompié tico.

"Esta designación es un gran aliciente en mi carrera y doy las gracias por ello. El técnico Linaris ha creído en mí, me ha dado continuidad y yo he querido responderle en la cancha", declaró el costarricense de origen dominicano.

Núñez señaló que sus metas para el Clausura serán buscar el cetro para los brumosos y consolidar su liderato como máximo goleador.

Por su parte, Dexter Lewis expresó desde su natal Limón que la buena actuación en el Apertura lo atribuye al apoyo de sus familiares, directivos y compañeros de Pérez.

"La escogencia me llena de orgullo y se lo dedico a mi familia. Me obliga a redoblar esfuerzos en el Clausura para no defraudar a Pérez Zeledón, que pese a ser un equipo pequeño, ha logrado grandes cosas", dijo Lewis. Colaboraron Fernando Gutiérrez y Marvin Carvajal