Diego Costa está ansioso por debutar con la selección de España

Madrid

Diego Costa en un entrenamiento con la Selección de España, previo al amistoso contra Italia. (AP)

A horas de su debut con la selección de España, el delantero Diego Costa afirmó que jugar con los campeones del mundo es otra cosa.

El ariete del Atlético de Madrid, nacido en Brasil y naturalizado español, tiene previsto debutar con la 'Roja' el miércoles en un amistoso ante Italia en el estadio Vicente Calderón.

"Trataré de ser yo mismo, jugar con la tranquilidad y ganas. Jugar contra Italia es una motivación más y estar con la selección es otra cosa, otro mundo", afirmó Costa al portal de internet de la selección.

Costa señaló que sus compañeros del Atlético le ayudaron a acoplarse a la selección, con la ayuda de los otros integrantes del equipo ibérico y del técnico Vicente del Bosque.

"Tenía miedo a cómo iba a ser todo pero finalmente me sorprendió la gente, aquí me tratan muy bien, no veo diferencias de trato para nadie. Veo a un grupo muy unido", afirmó.

El goleador dijo por ahora se concentra en el amistoso contra Italia y no en una posible convocatoria para jugar el Mundial en su país natal.

"No pienso en el Mundial. Haré lo mejor que pueda mi trabajo y ojalá esté allí", expresó. "Tengo ganas de demostrar mi valor. Tengo tremendas ganas de jugar este partido".