Todo o nada para Cartaginés: el CAI pone a prueba su sueño internacional

La victoria es lo único que le sirve al Club Sport Cartaginés para seguir soñando a nivel internacional.

Los brumosos se juegan el pase a la siguiente ronda contra el CAI de Panamá, en un juego difícil, aseguró Andrés Carevic, quien tiene las claves para imponerse y dar el paso a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Ganar por cualquier marcador le da la clasificación a los brumosos, quienes integran el Grupo C de la competencia junto al CAI, Saprissa, Motagua y Verdes de Belice, ya eliminados.

“Debemos fortalecernos con nuestro juego, con nuestra intensidad, que el equipo viene haciéndolo bien. Cuando no tengamos la pelota, tenemos que ser exigentes, intensos y agresivos para recuperarla. Al tenerla, proponer, claro, siempre respetando al rival”, dijo Andrés Carevic en conferencia de prensa, previo al encuentro del martes a las 8 p.m.

Carevic no lo mencionó, pero sin duda un par de puntos a favor de su escuadra son que el choque es en el Estadio Fello Meza y que el plantel no enfrenta un tema de desgaste, al no haber jugado el fin de semana en el campeonato nacional. Los brumosos tenían partido contra la Liga, pero fue reprogramado para el próximo mes.

“Sabemos que el juego no es fácil y haremos nuestro mayor esfuerzo, junto con los jugadores, por hacer un gran partido y que podamos ganar. Queremos darnos una gran alegría y dársela a la afición que se lo merece”, indicó Carevic.

El timonel del cuadro de la Vieja Metrópoli consideró importantes los días que tuvieron para preparar el encuentro, pero sobre todo para recuperar a algunas figuras.

“Ahí va la gente que no ha participado, tratándose de recuperar y siempre esperar hasta último momento si podemos contar con ellos o no”, señaló Carevic, quien además resaltó las condiciones del rival panameño.

Andrés Carevic Técnico de Cartaginés, dijo que con el balón en los pies, su equipo debe proponer a la ofensiva. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Realmente estamos conscientes de que va a ser un partido difícil, complicado. El CAI es muy buen equipo, lleva años jugando este torneo y posee buenos jugadores. Para nosotros es importante haber tenido un tiempo de recuperación para algunos jugadores y poder buscar en el trabajo el plan de juego. Será un partido disputado, complicado y esperamos desarrollar un buen juego y tener la mentalidad para poder ganar el compromiso”, manifestó Carevic.

Andrés reconoció que el fútbol canalero ha evolucionado, y lo dejó de manifiesto con los resultados obtenidos en la Copa Centroamericana.“Lo de ellos no es de un día para otro, vienen de años haciendo una buena estructura. Pero en general la competencia está muy pareja, tanto así que todo está por resolverse en la última fecha”.