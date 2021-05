"Me ví ganador cuando me dieron la referencia de los 50 segundos", declaró González. "Salí a fondo, como en todas las etapas. Se trataba de mantener un ritmo elevado para lograr un buen resultado. Tenía mucha confianza en mí mismo", afirmó. González también reconoció que había alcanzado una opción de triunfo al no perder demasiado tiempo ante Heras en la montaña, donde el ciclista del US Postal es un gran especialista, en particular en la tan temida etapa reina del Angliru, el 22 de setiembre.