Puro Deporte

Tenistas denuncian amenazas con fotos de armas y ataques a sus familias para obligarlas a perder partidos

Lucrezia Stefanini y Panna Udvardy revelaron mensajes intimidatorios con imágenes de armas y datos personales antes de disputar partidos del circuito femenino

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Tenistas del circuito WTA denunciaron amenazas contra sus familias para manipular resultados. Autoridades investigan posible filtración de datos personales.
Tenistas del circuito WTA denunciaron amenazas contra sus familias para manipular resultados. Autoridades investigan posible filtración de datos personales. (@panna_udvardy/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTenis
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.