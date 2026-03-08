Tenistas denuncian amenazas con fotos de armas y ataques a sus familias para obligarlas a perder partidos

Tenistas del circuito WTA denunciaron amenazas contra sus familias para manipular resultados. Autoridades investigan posible filtración de datos personales.

Dos tenistas profesionales denunciaron amenazas graves antes de disputar partidos en torneos internacionales. Los mensajes incluyeron fotografías de armas y advertencias contra sus familias si no perdían sus encuentros.

Las afectadas fueron la italiana Lucrezia Stefanini, número 138 del mundo, y la húngara Panna Udvardy, número 95 del ranking. Ambas recibieron los mensajes por WhatsApp desde números desconocidos en distintos torneos.

Amenaza antes del partido en Indian Wells

La italiana Lucrezia Stefanini reveló la situación a inicios de semana. El hecho ocurrió antes de su participación en el Abierto de Indian Wells, en California.

La jugadora publicó un video en Instagram. En la grabación explicó que recibió un mensaje tras su victoria en un partido anterior. Según su relato, el remitente amenazó a ella y a su familia. El mensaje mencionó los nombres de sus padres. También incluyó el lugar donde nació. El agresor envió una fotografía de un arma.

Stefanini informó de inmediato a la WTA (Asociación de Tenis Femenino). La organización aumentó las medidas de seguridad durante el torneo. La tenista señaló que el evento tomó acciones para garantizar su protección.

La italiana disputó la ronda de clasificación el lunes. Perdió el partido ante Victoria Jiménez Kasintseva con marcador de 6-4, 4-6 y 4-6.

Mensajes similares contra Panna Udvardy

La húngara Panna Udvardy, de 27 años, también denunció amenazas. La jugadora publicó capturas de pantalla en Instagram el viernes por la mañana.

Los mensajes llegaron cerca de la medianoche del día anterior. El remitente envió fotografías de familiares de la tenista y una imagen de un arma.

Según explicó Udvardy, la persona indicó que haría daño a su familia si ella no perdía su partido. También aseguró conocer la dirección donde viven sus familiares. El agresor afirmó saber qué automóviles conducen y tener sus números de teléfono.

La jugadora contactó a la supervisora de la WTA. También avisó a sus padres. Sus familiares se comunicaron con el consulado, que respondió con rapidez.

Tres policías acudieron al lugar donde se encontraba Udvardy. Además, agentes visitaron las casas de sus padres y abuelos para brindar protección.

La tenista húngara Panna Udvardy publicó en Instagram capturas de pantalla de mensajes con amenazas y una imagen de un arma enviados antes de su partido en el WTA 125 de Antalya. (@panna_udvardy/Instagram)

Sospecha de filtración de datos

Udvardy indicó que la WTA informó sobre amenazas similares contra otras jugadoras en fechas recientes. Según la organización, existe la sospecha de que datos personales pudieron filtrarse desde la base de datos del circuito, situación que se encuentra bajo investigación.

La tenista presentó una denuncia ante la policía en Turquía tras su participación en el torneo WTA 125 de Antalya.

Udvardy derrotó a Polina Kudermetova por 6-4 y 7-6 en los octavos de final el jueves. Luego cayó ante Anhelina Kalinina por 7-6 y 7-5 en los cuartos de final el viernes.

Reacciones en el tenis

El presidente de la Federación Italiana de Tenis y Padel, Angelo Binaghi, calificó la situación como intolerable. El dirigente afirmó que enviar imágenes de armas y utilizar información personal para intimidar a un atleta constituye un comportamiento criminal.

Binaghi pidió acciones legales inmediatas contra los responsables. También señaló que quienes intentan influir en un partido mediante el miedo cruzan una línea delictiva.

Reportes recientes también señalaron que el tenista italiano Mattia Bellucci recibió amenazas similares.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.