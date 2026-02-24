Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica

Con polémica, goles y hasta discusiones de nunca acabar, el clásico nacional calentó más después del pitazo final que en la previa.
En esta ocasión Saprissa se dejó los tres puntos ante Liga Deportiva Alajuelense con un triunfo de 2-1.
Pero en la octava jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 se dieron otros resultados importantes.
Vea los marcadores
Sporting vs. Puntarenas FC: 1-2
Saprissa vs. Alajuelense: 2-1
Cartaginés vs. Liberia: 2-1
Pérez Zeledón vs. Guadalupe: 1-1
San Carlos vs. Herediano: 1-0
Con eso y luego de ocho fechas, a continuación podrá ver la tabla de posiciones de este Torneo de Clausura 2026.
Y de paso, esta es la tabla acumulada de la temporada 2025-2026, que es de interés en la parte alta por los puestos para la Copa Centroamericana de Concacaf, así como abajo, en la intensa lucha por el no descenso.
Así se jugará la novena fecha del Torneo de Clausura 2026
- Sábado 28 de febrero
Puntarenas FC vs. Alajuelense, 7 p. m.
Herediano vs. Pérez Zeledón, 8 p. m.
- Domingo 1.° de marzo
Guadalupe vs. Saprissa, 3 p. m.
Liberia vs. Sporting, 6 p. m.
San Carlos vs. Cartaginés, 7 p. m.