Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica

Luis Paradela y Kenneth Vargas jugaron el sábado pasado en el clásico nacional.

Con polémica, goles y hasta discusiones de nunca acabar, el clásico nacional calentó más después del pitazo final que en la previa.

En esta ocasión Saprissa se dejó los tres puntos ante Liga Deportiva Alajuelense con un triunfo de 2-1.

Pero en la octava jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 se dieron otros resultados importantes.

Vea los marcadores

Sporting vs. Puntarenas FC: 1-2

Saprissa vs. Alajuelense: 2-1

Cartaginés vs. Liberia: 2-1

Pérez Zeledón vs. Guadalupe: 1-1

San Carlos vs. Herediano: 1-0

Herediano cayó ante San Carlos, en Ciudad Quesada. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

Con eso y luego de ocho fechas, a continuación podrá ver la tabla de posiciones de este Torneo de Clausura 2026.

Así marcha el Torneo de Clausura 2026 luego de ocho fechas disputadas. (Unafut/Unafut)

Y de paso, esta es la tabla acumulada de la temporada 2025-2026, que es de interés en la parte alta por los puestos para la Copa Centroamericana de Concacaf, así como abajo, en la intensa lucha por el no descenso.

Esta es la tabla acumulada de la temporada 2025-2026, cuando se llevan ocho fechas disputadas del Torneo de Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

Así se jugará la novena fecha del Torneo de Clausura 2026

Sábado 28 de febrero

Puntarenas FC vs. Alajuelense, 7 p. m.

Herediano vs. Pérez Zeledón, 8 p. m.

Domingo 1.° de marzo

Guadalupe vs. Saprissa, 3 p. m.

Liberia vs. Sporting, 6 p. m.

San Carlos vs. Cartaginés, 7 p. m.