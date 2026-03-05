Sporting tiene una novedad y la estrenará en el partido contra Saprissa

Sporting cuenta con una novedad para esta noche en el partido contra Saprissa y no tiene que ver precisamente con la alineación que presentará Andrés Carevic.

El equipo albinegro ahora vestirá de celeste y azul, al estrenar su uniforme alternativo que tiene el concepto de mostrar el pura vida de las playas de Costa Rica.

Los colores se inspiran en los mares y los océanos, que es una parte icónica del país y que llama la atención de millones de turistas.

“Esto es un trabajo en equipo, en Sporting ya llevamos años donde siempre en cada uniforme buscamos contar una historia, desde que hicimos la de Pelé, la del Club Sport La Libertad, desde las de la temporada pesada que reflejaban los cuadernos, porque todos los años donamos 28.000 cuadernos a las escuelas más necesitadas”, expresó el coordinador de mercadeo del club, Esteban Vargas, en Tigo Sports.

Sporting inspira su nuevo uniforme en las playas de Costa Rica. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

La nueva camisa celeste de Sporting se combina con la pantaloneta blanca y medias celestes.

El equipo utilizará esta indumentaria por primera vez en el juego de este jueves 5 de marzo a las 8 p. m., contra la “S” de Hernán Medford, en el Estadio Ricardo Saprissa.

La camisa se puede adquirir en la página de Sporting y la versión fan cuesta ¢13.995; mientras que la de juego que utilizan los futbolistas cuesta ¢21.950. Además, el club hizo un convenio con la tienda Raúl Vega, en el centro de Grecia y ahí también la puede encontrar.

Sporting indicó que un porcentaje de la venta de camisas se donará a una organización encargada de limpiar y cuidar las playas del país.

En lo deportivo, el equipo de Andrés Carevic con figuras como Marco Ureña, Alex López y Mayron George buscará hacer una mejor segunda vuelta que lo mostrado en sus primeros nueve juegos en el Torneo de Clausura 2026.

Además, sigue luchando por la permanencia. Sporting tiene cinco puntos de ventaja sobre el colero en la tabla acumulada, Guadalupe.