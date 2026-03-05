Puro Deporte

Sporting tiene una novedad y la estrenará en el partido contra Saprissa

Sporting mostró su nuevo atuendo, inspirado en las playas de Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín
Este es el uniforme alternativo de Sporting.
Este es el uniforme alternativo de Sporting. (Prensa Sporting/Fotocomposición en Canva)







SportingClausura 2026Nueva camisa Sporting
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

