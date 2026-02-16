Sporting pone en serios aprietos a Alajuelense: vea los goles de Josimar Méndez

Sporting está haciendo un buen partido contra Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense está contra las cuerdas y en problemas ante un Sporting que juega bien en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El equipo albinegro dirigido por Andrés Carevic anotó en el minuto 12, con un cabezazo de Josimar Méndez.

¿Vio la acción? A continuación podrá hacerlo:

⏰ 13’ Gol de Josimar Méndez y Sporting anota el primero del juego. pic.twitter.com/qRYqo5Lr8m — FUTV (@FUTVCR) February 16, 2026

El tanto surgió en una jugada que empezó Alex López, luego se dio una diagonal de Luis Díaz, quien sacó el centro y Josimar Méndez consiguió el cabezazo que venció a Washington Ortega, tras ganarle la posición a Aarón Salazar.

Después de eso, Sporting resguarda esa anotación como un tesoro y a la Liga le cuesta, una vez más.

Pero no fue solo eso, porque Josimar Méndez convirtió su doblete en el juego, en el minuto 42, tal y como puede verlo aquí:

⏰ 42’ Gol de Josimar Méndez, doblete y Sporting aumenta la ventaja ante la Liga. pic.twitter.com/vceNEkiSLT — FUTV (@FUTVCR) February 16, 2026

El marcador está 0-2 en el Morera Soto, a falta del segundo tiempo.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.