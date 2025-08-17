Puro Deporte

Sporting contrata muy rápido a su nuevo técnico

El sucesor de Luis Marín se estrenará con Sporting de visita contra Saprissa

Por Fanny Tayver Marín

En Sporting FC sabían que tenían que moverse rápido y así lo hicieron. Después de la salida de Luis Marín, que en realidad no resulta sorpresiva si se analizan los resultados en un arranque de pesadilla para el equipo albinegro, el equipo encontró a su nuevo director técnico.








