Sporting contrata muy rápido a su nuevo técnico

En Sporting FC sabían que tenían que moverse rápido y así lo hicieron. Después de la salida de Luis Marín, que en realidad no resulta sorpresiva si se analizan los resultados en un arranque de pesadilla para el equipo albinegro, el equipo encontró a su nuevo director técnico.

Se trata de Minor Díaz, quien estaba libre en el mercado desde que Guanacasteca perdió su licencia y descendió a Linafa, al comprobarse que existían manejos irregulares en su administración, situación que se destapó a través de una investigación de La Nación.

Con poco margen para trabajar, pero con mucha voluntad, Minor Díaz ahora toma a un equipo que se reforzó para competir y aspirar a clasificar a semifinales por primera vez.

Sin embargo, Sporting tuvo un arranque desastroso en cuanto a resultados se refiere, con tres derrotas y un empate en cuatro presentaciones.

Sporting tiene nuevo entrenador. (Mayela López/Mayela López)

El estreno de Minor Díaz en el banquillo albinegro será el sábado 23 de agosto, a las 8 p. m., en Tibás, cuando Sporting visite al Deportivo Saprissa.

La guillotina está afilada en el Torneo de Apertura 2025, porque apenas han transcurrido cuatro fechas y ya rodaron dos cabezas.

Primero se dio la destitución de Pablo Salazar en el Club Sport Herediano; quien fue reemplazado por Hernán Medford.

Ahora se le suma el cambio en el banquillo de Sporting, con la salida por mutuo acuerdo de Luis Marín y la llegada de Minor Díaz.