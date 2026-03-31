Sporting arremete contra Christian Sandoval

Sporting exige respeto y arremetió contra Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, quien luego del partido semifinal del Torneo de Copa entre Saprissa y Liberia, lanzó fuertes comentarios contra el club albinegro.

“El señor Christian Sandoval realizó una serie de manifestaciones que consideramos profundamente irrespetuosas hacia nuestro club. Las palabras emitidas no solo descalifican a un club de fútbol, también desacreditan el esfuerzo honrado de un grupo de seres humanos que trabajamos cada día con responsabilidad, disciplina, humildad y profesionalismo para construir un proyecto serio en el fútbol costarricense”, afirmó Sporting en un comunicado enviado a la prensa.

En Sporting señalaron que detrás de la institución hay colaboradores, jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y patrocinadores, que encuentran en el club una fuente de empleo, estabilidad, propósito y dignidad.

“Ante esas declaraciones no podemos guardar silencio; por lo tanto, exigimos el respeto que merecemos en Sporting FC, al igual que todos los clubes del fútbol nacional.

“Hoy somos nosotros; mañana podría ser cualquier otro equipo que se vea afectado por conflictos de interés y falta de imparcialidad en la industria del fútbol”, resaltaron los albinegros.

En Sporting dicen que han demostrado ser una institución responsable, estructurada, seria y ejemplar, generadora de oportunidades para muchos profesionales, con logros deportivos respaldados por un compromiso social que ha tenido un impacto en las comunidades a través de iniciativas, programas y acciones sostenidas.

“Por eso, no podemos aceptar que se intente reducir ese esfuerzo a expresiones cargadas de desprecio, ni que se humille públicamente a una institución que ha actuado con seriedad y que ha venido ganándose su lugar con hechos”, destacaron los del conjunto de occidente.

Christian Sandoval arremetió contra Sporting, el club no se dejó y exige respeto. (Captura /Captura de video)

En plena transmisión en vivo de Teletica Radio, en el juego en el que la “S” apabulló al Municipal Liberia con una goleada de 5-1, el periodista lanzó algo más que pedradas.

“Saprissa quiere el Torneo de Copa, el Saprissa irá a Liberia, con su afición, con su estructura, con su poder, con su historia. Saprissa viajará a Liberia con la representación del equipo más grande del fútbol de Costa Rica, porque la historia no se compra, la historia no sale en una billetera.

”La historia no viene en un paquete reciclado. La historia está ahí y el más grande irá a Liberia a jugar contra el de la billetera gorda, contra el que quiere comprar la historia, contra el que quiere comprar los títulos”, afirmó el periodista.

Este medio llamó a Christian Sandoval para conocer su opinión, pero dijo que no podía atender. Sin embargo, en su cuenta de X escribió que no dijo ninguna mentira; puede ver a continuación su mensaje.