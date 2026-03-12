‘Soy un resentido, ¿y qué?’: Hernán Medford explota contra periodistas en conferencia del Saprissa

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, llegó serio a la conferencia de prensa de este jueves por la mañana en la sala de prensa del cuadro morado.

Apenas saludó y, contrario a otras ocasiones, ni sonrió; parecía enojado y bastaron sus primeras palabras para confirmar que entró molesto.

Como es habitual, previo a un juego que la Unafut clasifica como clase A, los técnicos deben atender a los medios antes de los partidos, y Medford lo hizo este jueves, antes del choque del domingo próximo de visita contra Cartaginés.

Hernán la emprendió contra la prensa porque, según él, le cuestionaron que el domingo anterior manifestara que le pasaron por encima a Herediano. Medford dijo que es su pensamiento y tiene el derecho a decirlo, pero que hubo periodistas que se escandalizaron y expresaron: “¿Cómo Medford va a decir eso?“.

“Estoy enojado con ciertos periodistas que dijeron: ‘Cómo va a decir Hernán eso’. Diay, ¿no tengo derecho de opinar después del partido? Entonces, ¿qué pasa si yo me vengo a sentar aquí y no hablo? Pero yo tengo derecho a hablar porque estoy enojado con algunos. Soy un resentido, sí, soy un resentido, ¿y qué tiene? Soy un ser humano y me puedo resentir”, destacó Hernán.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que de ahora en adelante sus conferencias de prensa van a ser bioen light. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El entrenador morado añadió que cuando aseguró que Sporting les ganó bien, nadie le dio crédito por sus palabras.

“Entonces, ¿qué creen, que soy de papel o qué? Pero hay periodistas que dicen: ‘Cómo es increíble, Hernán se equivocó, dijo que le pasó por encima a Herediano’. Ahhh, entonces esos que dijeron eso, ¿qué querían que dijera, que me apunten lo que debo decir? Que me apunten y hago la conferencia con lo que ellos quieran que diga. Tres días antes dije, sin excusa, nos ganó bien Sporting y no vi ninguno diciendo: ‘Bravo, Hernán, qué bonito, le diste valor al otro equipo y no buscaste excusa’, pero gano un partido bien y no puedo decir que le pasé encima al otro porque me cuestionan”, señaló Medford.

Hernán agregó que lleva más de treinta años en el fútbol y lo cuestionan. Además, añadió que sus conferencias de prensa van a cambiar.

“¿Para qué se enojan, para crear polémica? Ahora que se jodan, yo no voy a estar aquí haciendo polémica y que vendan a costillas del otro. Mis conferencias van a ser bien light, como ahora, qué pereza.

“Si es mi opinión y es diferente a la del periodista, opinen, no que me cuestionen; dicen por qué yo dije eso. No me puedo agrandar cuando gano, porque si pierdo debo esconderme, porque me dan con todo”, mencionó Hernán Medford.

