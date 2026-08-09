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¿Sorpresas? Vea la alineación de Alajuelense para hoy

Estas son las decisiones que tomó Ismael Rescalvo para el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Herediano vs. Alajuelense
Rónald Matarrita se encuentra en el Estadio Carlos Alvarado con Liga Deportiva Alajuelense, pero no está en convocatoria. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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