¿Sorpresas? Vea la alineación de Alajuelense para hoy

Rónald Matarrita se encuentra en el Estadio Carlos Alvarado con Liga Deportiva Alajuelense, pero no está en convocatoria.

¿Cómo alinea Liga Deportiva Alajuelense en su visita a Herediano? Ismael Rescalvo tomó decisiones importantes para el partido cuyos detalles puede seguir en este enlace.

Ya el técnico español había dado algunos adelantos. Desde el viernes pasado, descartó a Fernando Piñar y también dijo que era muy posible que para este encuentro tampoco estarían disponibles Rónald Matarrita y Aarón Salazar.

Cuando Alajuelense llegó al Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, el lateral izquierdo llegó como parte de la comitiva.

Sin embargo, a diferencia de los demás jugadores, él portaba un pantalón largo. Sus compañeros llevaban pantaloneta.

Esa pista era una ratificación de lo dicho por Ismael Rescalvo. Rónald Matarrita sí está en el “Rosabalito”, pero acompañando a su equipo. No se encuentra en lista.

Alajuelense alinea con Washington Ortega, John Paul Ruiz, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Deylan Paz, Rashir Parkins, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

Además, la Liga tiene como opciones de cambio a Bayron Mora, Brayan Calderón, Farbod Samadian, Esteban Cruz, Charles Forstner, Roan Wilson, Creichel Pérez, Kian McDonald, Ángel Zaldívar y Anthony Hernández.

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