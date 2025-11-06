Sorpresas, goleadas y un líder invicto: así va la tabla de la Champions League tras la cuarta fecha

El Real Madrid cayó ante Liverpool, el City goleó al Dortmund y el Bayern venció al PSG en una jornada clave de la Champions League.

La Champions League avanzó a su cuarta jornada con un protagonista inesperado. El Arsenal de Inglaterra ganó 0-3 en su visita al Slavia Praga y se convirtió en el único club del torneo que no ha recibido goles. Suma 12 puntos en cuatro partidos y comparte la cima de la tabla con el Bayern Múnich.

En París, el colombiano Luis Díaz fue figura con dos goles en la victoria 1-2 del Bayern Múnich sobre el París Saint-Germain. Abrió el marcador al minuto 4 y luego aprovechó un error del defensor Marquinhos para el segundo, en el 32. Antes del descanso recibió tarjeta roja por una fuerte entrada contra Hakimi, lo que dejó al equipo alemán con un jugador menos durante toda la segunda parte.

El Liverpool venció 1-0 al Real Madrid con un gol del argentino Alexis Mac Allister, que fue suficiente para sumar 9 puntos e igualar a los españoles en la clasificación.

Manchester City superó 4-1 al Borussia Dortmund y Barcelona empató 3-3 ante Brujas. Tottenham goleó 4-0 al Copenhague, mientras que Galatasaray y Newcastle también ganaron.

Resultados de la fecha 4 en Champions League

PSG 1-2 Bayern Múnich

Liverpool 1-0 Real Madrid

Slavia Praga 0-3 Arsenal

Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt

Atlético de Madrid 3-1 Union St. Gilloise

Bodø/Glimt 0-1 AS Mónaco

Juventus 1-1 Sporting CP

Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven

Tottenham 4-0 Copenhague

Pafos FC 1-0 Villarreal

Qarabag FK 2-2 Chelsea

Ajax 0-3 Galatasaray

Benfica 0-1 Bayer Leverkusen

Brujas 3-3 Barcelona

Inter 2-1 Kairat Almaty

Manchester City 4-1 Borussia Dortmund

Marsella 0-1 Atalanta

Newcastle 2-0 Athletic Club

Tabla de posiciones tras cuatro fechas

Bayern Múnich: 12 puntos Arsenal: 12 puntos Inter de Milán: 12 puntos Manchester City: 10 puntos PSG: 9 puntos Newcastle United: 9 puntos Real Madrid: 9 puntos Liverpool: 9 puntos Galatasaray: 9 puntos Tottenham: 8 puntos Barcelona:7 puntos Sporting CP:7 puntos Borussia Dortmund:7 puntos Qarabag FK:7 puntos Atalanta:7 puntos Chelsea: 6 puntos Atlético de Madrid: 6 puntos PSV Eindhoven: 5 puntos AS Mónaco: 5 puntos Pafos FC: 5 puntos Bayer Leverkusen: 5 puntos Club Brujas: 4 puntos Eintracht Frankfurt: 4 puntos Napoli: 4 puntos Marsella: 3 puntos Juventus: 3 puntos Athletic Club: 3 puntos Union St. Gilloise: 3 puntos Bodø/Glimt: 2 puntos Slavia Praga: 2 puntos Olympiacos: 2 puntos Villarreal: 1 punto Copenhague: 1 punto Kairat Almaty: 1 punto Benfica: 0 puntos Ajax: 0 puntos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.