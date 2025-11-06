Sorpresas, goleadas y un líder invicto: así va la tabla de la Champions League tras la cuarta fecha

La Champions League avanzó a su cuarta jornada con un protagonista inesperado. El Arsenal de Inglaterra ganó 0-3 en su visita al Slavia Praga y se convirtió en el único club del torneo que no ha recibido goles. Suma 12 puntos en cuatro partidos y comparte la cima de la tabla con el Bayern Múnich.
En París, el colombiano Luis Díaz fue figura con dos goles en la victoria 1-2 del Bayern Múnich sobre el París Saint-Germain. Abrió el marcador al minuto 4 y luego aprovechó un error del defensor Marquinhos para el segundo, en el 32. Antes del descanso recibió tarjeta roja por una fuerte entrada contra Hakimi, lo que dejó al equipo alemán con un jugador menos durante toda la segunda parte.
El Liverpool venció 1-0 al Real Madrid con un gol del argentino Alexis Mac Allister, que fue suficiente para sumar 9 puntos e igualar a los españoles en la clasificación.
Manchester City superó 4-1 al Borussia Dortmund y Barcelona empató 3-3 ante Brujas. Tottenham goleó 4-0 al Copenhague, mientras que Galatasaray y Newcastle también ganaron.
Resultados de la fecha 4 en Champions League
- PSG 1-2 Bayern Múnich
- Liverpool 1-0 Real Madrid
- Slavia Praga 0-3 Arsenal
- Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt
- Atlético de Madrid 3-1 Union St. Gilloise
- Bodø/Glimt 0-1 AS Mónaco
- Juventus 1-1 Sporting CP
- Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
- Tottenham 4-0 Copenhague
- Pafos FC 1-0 Villarreal
- Qarabag FK 2-2 Chelsea
- Ajax 0-3 Galatasaray
- Benfica 0-1 Bayer Leverkusen
- Brujas 3-3 Barcelona
- Inter 2-1 Kairat Almaty
- Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
- Marsella 0-1 Atalanta
- Newcastle 2-0 Athletic Club
Tabla de posiciones tras cuatro fechas
- Bayern Múnich: 12 puntos
- Arsenal: 12 puntos
- Inter de Milán: 12 puntos
- Manchester City: 10 puntos
- PSG: 9 puntos
- Newcastle United: 9 puntos
- Real Madrid: 9 puntos
- Liverpool: 9 puntos
- Galatasaray: 9 puntos
- Tottenham: 8 puntos
- Barcelona:7 puntos
- Sporting CP:7 puntos
- Borussia Dortmund:7 puntos
- Qarabag FK:7 puntos
- Atalanta:7 puntos
- Chelsea: 6 puntos
- Atlético de Madrid: 6 puntos
- PSV Eindhoven: 5 puntos
- AS Mónaco: 5 puntos
- Pafos FC: 5 puntos
- Bayer Leverkusen: 5 puntos
- Club Brujas: 4 puntos
- Eintracht Frankfurt: 4 puntos
- Napoli: 4 puntos
- Marsella: 3 puntos
- Juventus: 3 puntos
- Athletic Club: 3 puntos
- Union St. Gilloise: 3 puntos
- Bodø/Glimt: 2 puntos
- Slavia Praga: 2 puntos
- Olympiacos: 2 puntos
- Villarreal: 1 punto
- Copenhague: 1 punto
- Kairat Almaty: 1 punto
- Benfica: 0 puntos
- Ajax: 0 puntos
