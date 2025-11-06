Puro Deporte

Sorpresas, goleadas y un líder invicto: así va la tabla de la Champions League tras la cuarta fecha

Lo que ocurrió en la cuarta jornada de Champions dejó a más de un favorito contra las cuerdas. Revise cómo cambió todo en la clasificación

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El Real Madrid cayó ante Liverpool, el City goleó al Dortmund y el Bayern venció al PSG en una jornada clave de la Champions League.
El Real Madrid cayó ante Liverpool, el City goleó al Dortmund y el Bayern venció al PSG en una jornada clave de la Champions League. (Archivo /Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCChampions League
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.