‘Son un desastre’: Alonso Martínez pega el grito al cielo contra las canchas sintéticas

Alonso Martínez se encuentra en pleno proceso de recuperación, luego de una lesión que sufrió el pasado 13 de noviembre en una cancha sintética en Curazao.

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer el devastador parte médico de Santiago van der Putten y de inmediato empezaron las reacciones.

Al conocerse que el defensor estará al menos nueve meses fuera de las canchas por una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sus compañeros empezaron a mostrarle su apoyo, con mensajes en redes sociales y contactándolo a él de manera directa.

Pero una de las reacciones más fuertes llegó desde Estados Unidos, a cargo del futbolista costarricense Alonso Martínez.

El legionario, quien está en proceso de recuperación por lo mismo, tiene un criterio contundente. El orgullo de isla Chira se lesionó el pasado 13 de noviembre, en el partido eliminatorio entre Haití y Costa Rica, en la gramilla artificial del Estadio Ergilio Hato, en Curazao. Y su sentir lo resumió todo en pocas palabras.

Lo hizo al responder en X (antes Twitter) a una publicación del periodista Josué Quesada y ahí anotó: “Las canchas sintéticas son un desastre”.

El arquero Johnny Álvarez, quien hasta diciembre formó parte de la Liga y ahora se encuentra en la planilla de Sporting, también se pronunció: “No más canchas sintéticas, por el bien del fútbol de Costa Rica”.

Sin que se le practicaran los exámenes de rigor y se confirmara ese diagnóstico que es la pesadilla de cualquier futbolista, Óscar Ramírez se refirió al caso de Santiago van der Putten, recordando que unos días antes, Malcon Pilone también sufrió una lesión de gravedad en la cancha sintética del Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.

“Sí, es lamentable lo de Malcon Pilone, lo de Santi, la verdad que hemos tenido problemas con las canchas sintéticas. Ojalá se cambiaran, que los muchachos no sufran y les acorten su carrera.

”En este tema es jodido, ustedes han hablado muy bien de Santi y con la proyección que tiene, que padezca por una situación de cancha. Si hay lesiones de rodilla, sería una lástima”, afirmó Óscar Ramírez.

Algunos equipos defienden a capa y espada las canchas sintéticas, pero también existe un dato que enciende las alarmas.

En lo que va del Torneo de Clausura 2026 se han presentado cinco lesiones graves de rodilla, con la coincidencia de que se han dado en canchas artificiales. Ese es el caso de Ariel Arauz, Nicolás Vargas, Malcon Pilone, Fabio Coronado y Santiago van der Putten.

El saprissista Sebastián Acuña también se lesionó en el césped sintético de Guadalupe, pero en su caso un compañero le cayó sobre la rodilla.

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