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‘Son un desastre’: Alonso Martínez pega el grito al cielo contra las canchas sintéticas

Lesión de Santiago van der Putten reabre el debate, porque ya son cinco casos graves en canchas sintéticas en lo que va del Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Entenamiento de la Selección Nacional
Alonso Martínez se encuentra en pleno proceso de recuperación, luego de una lesión que sufrió el pasado 13 de noviembre en una cancha sintética en Curazao. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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