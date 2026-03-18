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¿Son Heung-min, Bouanga, Lloris o Eustáquio? LAFC tiene una baja de peso ante Alajuelense

Vea quiénes serán titulares con LAFC y cuáles jugadores están en la suplencia para el partido contra Alajuelense en el Morera Soto

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Por Fanny Tayver Marín
LAFC reconoció la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, donde este martes jugará contra Liga Deportiva Alajuelense.
LAFC reconoció la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, donde este martes jugará contra Liga Deportiva Alajuelense. (X de LAFC/X de LAFC)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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