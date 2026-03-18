¿Son Heung-min, Bouanga, Lloris o Eustáquio? LAFC tiene una baja de peso ante Alajuelense

LAFC reconoció la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, donde este martes jugará contra Liga Deportiva Alajuelense.

Los Angeles Football Club (LAFC) llega a la casa de Liga Deportiva Alajuelense con la obligación de anotar, en un partido donde uno de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Así que el técnico Marc Dos Santos tiene que echar mano de esa constelación de estrellas que dirige y a pesar de que se encuentra en Costa Rica, uno de sus hombres importantes quedó fuera de lista. ¿De quién se trata?

LAFC jugará contra la Liga con una formación estelar conformada por Hugo Lloris, Eddie Segura, Ryan Porteous, Son Heung-min, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Nathan Ordaz, Mathieu Choinière, Nkosi Tafari y Denis Bouanga.

Además, en la suplencia del equipo angelino se encuentran Thomas Hasal, Cabral Carter, Tyler Boyd, Ryan Raposo, Jude Terry, Ryan Hollingshead, Artem Smoliakov, David Martínez, Kenny Nielsen, Matthew Evans y Amin Boudri.

El hombre que no aparece en lista con LAFC a pesar de que vino a Costa Rica con el equipo es el mediocampista canadiense Stephen Eustáquio.

Marc Dos Santos y Sergi Palencia hablan previo al partido entre Alajuelense y LAFC

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