"Soderling es extraño", dice Nadal tras su agónica victoria en Wimbledon

Tenista español Rafael Nadal | (AFP)

LONDRES (AFP) - El español Rafael Nadal, cabeza de serie N.2 del torneo de tenis de Wimbledon, opinó este miércoles que Robin Soderling (N.28) es "extraño" después de derrotar al sueco por 6-4, 6-4, 6-7 (9/7), 4-6 y 7-5 en un maratoniano partido de tercera ronda que se prolongó varios días.

"Sinceramente es un chico extraño, porque a lo mejor le he saludado desde que estoy en el circuito siete veces, diciéndole hola a la cara y nunca me ha contestado", comentó Nadal, de 21 años, tras un partido en el que el sueco se destacó por su escasa deportividad.

"He preguntado a otros jugadores y no es sólo conmigo. En la pista se ha visto lo que ha hecho: me caigo y no viene a preguntarme, se toca el culito. Cosas que no vienen a cuento si un jugador es un profesional y es buena gente", declaró el número dos del mundo.

Soderling, 28º jugador mundial, apretaba el puño prácticamente cada vez que ganaba un punto, incluidas las faltas directas de su rival, e incluso se tocó ostensiblemente el trasero, burlándose del gesto que el español tiene la manía de hacer antes de sacar.

"Lo ha demostrado hoy, ayer, anteayer durante todo el partido y también lo ha demostrado en otras ocasiones. Hablando con la gente del circuito, del vestuario, con jugadores con los que tengo buena relación, no oyes a casi nadie hablar bien de él", añadió Nadal.

El partido de tercera ronda del Abierto británico debía jugarse el sábado pero la lluvia obligó a postponerlo hasta el lunes, ya que el domingo era día de descanso, y las posteriores interrupciones hicieron que se prolongara hasta el miércoles.

"Han sido duros estos cinco días. El sábado querían que jugáramos tres minutos cuando ya estaba lloviendo y con la pista resbaladiza. A base de protestar un poco se paró y empezó a llover más", explicó Nadal, algo molesto con la organización después de su odisea personal.

"Es un poco increíble que, sabiendo lo que viene después, sigan teniendo el domingo de descanso", declaró el mallorquín. La organización decidió mantener la jornada de descanso dominical a pesar del gran retraso en el programa debido a las continuas suspensiones por lluvia durante la semana pasada.

"Es un torneo especial y hay que aceptarlo. Pero después lunes, martes y hoy han sido días duros, muy difíciles. Hoy es menos duro porque es la una (de la tarde) y he terminado", dijo el reciente campeón de Roland Garros.

A pesar de todo, el tenista zurdo aseguró no haber perdido en ningún momento "la ilusión de ganar y la concentración" para superar a Soderling. "Hoy quizá he empezado un poquito mejor, con una estrategia más clara. Decidí jugar de derecha, intentar moverlo pero haciendo mi juego de derecha", explicó.

Su próximo rival es el ruso Mikhail Youzhny (N.14), que el lunes eliminó al finlandés Jarkko Nieminen por 7-5, 7-6 (7/5) y 6-3. "Tengo un partido bastante difícil. Pero está todo muy complicado, la parte de abajo se ha complicado tanto física como mentalmente con todo lo que ha pasado", concluyó Nadal.

