--¿Es una broma? --No, no, no... Hablo en serio. (Vuelve a echarse una carcajada). Yo todos los diciembres me visto de San Nicolás y le reparto confites a los güilas allá en el lugar donde yo vivo en el Puerto, en el Cocal de Puntarenas. Los carajillos ven llegar a un San Nicolás pero no saben que soy yo.