Youstin Salas se refugia en su familia al no ser llamado a la Selección Nacional

Si había un nombre que sonaba entre la prensa deportiva para ser llamado a la Selección Nacional, es el de Youstin Salas, lateral de Saprissa.

El mismo Youstin reconoció que aguardaba la convocatoria, se veía en el grupo que salió rumbo a Corea del Sur y que el viernes disputa un fogueo frente al combinado de ese país y el martes de la otra semana contra Uzbekistán.

Pero quien toma las decisiones es Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección, y Salas no estaba en sus planes, al menos por ahora.

“Que no me hayan llamado es algo que tomo tranquilo. El profesor (Luis Fernando Suárez) tendrá sus razones, pero yo me tenía fe”, dijo Youstin Salas, quien aceptó que no puede doblegarse por lo sucedido.

“Yo me refugio en mi familia y soy muy sereno, pienso que Dios tiene los planes para uno y si él ahora no lo quiere, me tendrá en el próximo llamado o al 2026 que todavía me puede dar para llegar. Debo seguir mejorando en Saprissa porque esto no se acaba aquí”, expresó con seguridad Youstin, quien es de los futbolistas con más regularidad en Saprissa.

“Aquí no se puede bajar los brazos, debo trabajar todos los días y hasta que uno no se vea montado en el avión rumbo a Qatar, no me puedo rendir, hay que dar un poco más para estar en la lista”.

A Youstin se le consultó si considera que actuar en diferente puesto en Saprissa le podría costar el llamado, debido a que con los morados es lateral y con Luis Fernando Suárez ha jugado como contención.

“No creo que eso me haya pasado factura, hay varios compañeros en la Selección que juegan una posición en sus clubes y los utilizan en otra en la Selección como Orlando Galo, Daniel Chacón y Carlos Martínez, quien a veces juega de lateral izquierdo o derecho, creo que poder actuar en dos posiciones es un plus para uno como futbolista. No creo que esa sea la razón para no haber sido tomado en cuenta, es un criterio del técnico. El profesor lo ha dicho, hay chance para todos y no se puede bajar los brazos”.

Youstin agregó sentirse en buen nivel y lo respalda en que es titular en Saprissa y recordó que no se ve fuera del Mundial.

“Si no es hoy, es en el 2026, pero echarme a morir nunca. Quiero estar en la Sele y quiero montarme en el avión al Mundial de Qatar 2022, es un sueño de niño, entonces toca seguir trabajando más fuerte”, afirmó Salas.