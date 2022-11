Youstin Salas se aferró a su fe inquebrantable para entrar a una Selección Nacional en la que no tenía campo

Con la llovizna y el frío como testigos, el volante Youstin Salas Gómez disfrutaba el sábado, en el estadio Ricardo Saprissa, una de las noches más felices en su carrera deportiva.

En compañía de su familia, miraba a su alrededor a los aficonados saprissistas festejando el título número 37 del club, mientras él reflexionaba cómo en cuestión de tres días su vida cambió radicalmente, no solo como campeón con el equipo de su infancia, sino también seleccionado entre 26 jugadores asistirán a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Youstin jugaba con su niña, sonreía y seguía la música y los cánticos de los seguidores morados. Minutos después conversó con los medios de comunicación y con mucha calma habló sobre su momento deportivo, donde siempre estuvo presente su fe en el Todo Poderoso.

“La verdad estoy muy agradecido con Dios. Siempre está conmigo de una u otra forma. Hoy estoy viviendo una gran noche, un gran sueño. Estoy compartiendo con mi familia y mis hijas. ¡Qué' se vengan más bendiciones así!”, exclamó Salas.

Youstin reflexionó cómo su paso por el Municipal Grecia le permitió alcanzar protagonismo. Aunque cerrar su negociación con el Deportivo Saprissa y desligarse del Herediano le causó cierta incertidumbre, siempre mantuvo la fe de que todo saldría bien y el tiempo le dio la razón.

“Creo que el trabajar día a día y el ser perseverante fue la clave del éxito. Nunca me di por vencido a pesar de que no estuve en las convocatorias ni en el partido de repechaje. Por momentos uno se llena de indecisión, pero lo importante era trabajar, ser perseverante, demostrar que uno está en un buen nivel y puede alcanzar los objetivos”, manifestó Salas.

Llegar al Saprissa era un paso importante para Youstin. Tenía claro que un buen torneo lo podría catapultar de nuevo a la Tricolor. Aunque al jugar de lateral derecho quizás no le favorecía, pudo demostrar que ser un jugador polifuncional era uno de los aspectos que podrían marcar la diferencia.

El volante, quien inició en el Santos de Guápiles, jugó en total 21 partidos en su primera campaña con los morados, todos como titular. Sumó 1754 minutos y cuatro asistencias desde una posición a la cual se fue adaptando y tratando de sacarle el máximo provecho posible hasta su consolidación.

“Como dije anteriormente. Él de Arriba me bendice siempre. Me tomó de su mano y hace que las cosas sucedan. ¡Qué más le puedo pedir! Me dio un campeonato con el Saprissa, el equipo más grande de Centroamérica, el más ganador y estoy en la lista final al Mundial de Qatar. Son emociones que no puedo describir, pero las cuales comparto con mi familia”, admitió Salas.

En el poco tiempo de pertenecer al Saprissa, el mediocampista aseveró que se encontró con un plantel muy fuerte, donde aprendió la importancia de la mística de pertenecer al club morado y lo que representa en el fútbol nacional.

“Me encontré con un camerino donde los líderes son muy positivos. Aunque esta temporada llegamos varios jugadores, poco a poco fuimos construyendo un equipo donde todos estábamos comprometidos por alcanzar el campeonato. Tuvimos ese empuje determinante en los momentos decisivos. Saprissa es Saprissa y lucha hasta el final. Así nos quedamos con el campeonato”, reiteró Salas.

El jugador de 26 años admitió que ahora más que nunca se siente con la confianza suficiente para tomar el reto de disputar la Copa del Mundo y continuar dejando su huella en el conjunto saprissista, donde sabe que le esperan grandes retos a corto y mediano plazo.

“Debemos seguir creyendo, mantenernos por el mismo camino que hemos seguido hasta ahora. Vamos para adelante, el Mundial y este campeonato apenas son el primer paso. Le dije a (Pablo) Arboine que sería bonito romper rachas en el Saprissa: ser bicampeones, tricampeones y hasta tetracampeones. En la Selección consolidarnos y jugar en el Mundial. Vamos para adelante, estoy disfrutando este momento”, dijo Salas.