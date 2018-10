Como si fracasar no fuera parte de nuestra condición humana, en boca del presidente Rodolfo Villalobos, la Fedefútbol se desmarcó olímpicamente del desteñido papel de la Selección Nacional en el Mundial Rusia 2018, endosó las responsabilidades al técnico Óscar Ramírez y apuntó nueve causas por las cuales no se lograron los objetivos, como si en la enumeración de tales falencias no le cupiese responsabilidad alguna. ¡Válgame Dios!