Volante de Selección Nacional admite terror a aviones a poco de despegar hacia Qatar

La Selección Nacional salió rumbo a Qatar. El conjunto patrio se presentó este jueves en el aeropuerto Juan Santamaría donde iniciaron el viaje que los llevará primero a Kuwait para el campamento previo y seguidamente a Doha, Qatar.

En la sala de abordaje se revelaron secretos que tiene el camerino patrio, como por ejemplo el terror a los vuelos de Álvaro Zamora, quien es uno de los nuevos talentos del plantel nacional.

Zamora, entre risas, dio a conocer que nunca ha sido amigo de estar en las alturas, al punto que aceptó que arriba la pasa muy mal.

“Lo primero que espero es una pastilla para dormir, llevo unas series descargadas, pero es que detesto viajar, detesto los vuelos, no me gusta estar tantas horas en el aire y para esta vez son muchas”, reflexionó.

Álvaro ya sabe lo que es irse al otro lado del orbe, porque en la última fecha FIFA, cuando Costa Rica enfrentó a Corea del Sur, tuvo su primera convocatoria.

“También ya había ido a España por ahí, todo por fútbol y es que es un tema que no me gusta”, admitió.

Álvaro expresó que como una de las sorpresas de la lista, todavía no digiere lo que sucede.

Selección Nacional partió rumbo al Mundial de Qatar 2022 Aficionados despidieron a la Tricolor en una caravana llena de alegría y optimismo

“La verdad no tengo conciencia de la magnitud de lo que vamos a enfrentar. Disfruto el día a día. No pensaba estar tan rápido en un Mundial. Siempre he querido mejorar para dar lo mejor de mí”, pronunció.

El lateral derecho de los Toros del Norte, Carlos Martínez, aseguró que en su maleta lo que no puede faltar es una Biblia. “Es un consejo de mi mamá y bueno siempre la tengo conmigo”, relató.

Por su parte, el jefe de delegación, Juan Carlos Rojas, explicó que se espera que el conjunto tico no tenga problemas para llegar a Kuwait en dos días.

“La organización ha sido impecable. En la Federación hay un grupo de trabajo fenomenal”, finalizó.

El equipo patrio viajará primero a Panamá, seguidamente a Turquía para por fin llegar a Kuwait en dos días.