“Lo que le vine aportando siempre, capacidad de trabajo, comportamiento de juego, personalidad futbolística y todo lo que ustedes vieron. Si me tienen en cuenta no tengo qué agregar, porque mejor muestra de mi trabajo no hay otra que lo de Brasil 2014”, señaló el cafetero, quien imparte un seminario para entrenadores en el país, tras la invitación que le extendió Linafa.