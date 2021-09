(Video) Nación Deportiva: ¿Es descabellado pensar que la Selección no clasificará al Mundial?

Sin duda alguna que el inicio de la Selección de Costa Rica en la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 está muy lejos de lo que se esperaba y las dudas empiezan a llegar, pese a que solo se han disputado tres fechas de la octagonal. Sumar dos puntos de nueve posibles, con dos partidos como local, genera que la ilusión por llegar a la Copa del Mundo decaiga.

La realidad dicta que hay mucho en contra, si se toma en cuenta que no hay tiempo para que el técnico Luis Fernando Suárez encuentre soluciones, el equipo no tiene claridad en ofensiva, le cuesta mucho anotar y las principales figuras no dan el rendimiento que se necesita.

Parece que mucho quedará encaminado en la próxima triple jornada, en octubre, en la que la Sele visitará a Honduras (7 de octubre), recibirá a El Salvador (10 de octubre) y luego irá a Estados Unidos (13 de octubre).

Ante esta realidad, ¿es descabellado pensar que la Tricolor no se dejará uno de los tres boletos directos y ni el del repechaje para ir a Catar 2022?

Los periodistas Esteban Valverde y Cristian Brenes analizan en Nación Deportiva la realidad que atraviesa la Selección: