“A don Orlando lo conozco y sé que es una persona de fútbol. Don Orlando es respetado, a la señora no la conozco, la que está proponiendo Unafut que dicen que es de Linafa... Pero, yo al menos de esos temas no me gusta involucrarme, porque él (Orlando Moreira) tendrá sus aspiraciones, si él fue cuestionado tendrá derecho a su defensa, no sé si tenga alguna sanción por cumplir, es una persona que respeto mucho, pero si él tiene algo, él será el que deba defenderse o justificarse. A mí no me gusta hablar mal de nadie, no lo conozco, he cruzado muy pocas palabras como asambleísta con él”, acotó.