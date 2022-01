Una charla y la pizarra le bastaron a la Selección Nacional para desbaratar quinielas contra México

Luis Fernando Suárez vivió el partido con mucha intensidad y salió complacido con la disposición y la entrega de la Selección Nacional. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Luis Fernando Suárez reveló cómo es que la Selección Nacional de Costa Rica preparó uno de los partidos más difíciles de la eliminatoria con el anhelo de puntuar en el Estadio Azteca.

Al final, la misión se cumplió, con ese empate (0 a 0) entre la ‘Tricolor’ y México, en el Coloso de Santa Úrsula.

Fue un resultado que desbarató las quinielas, con una ‘Sele’ que mostró su mejor cara en lo que va de la eliminatoria, sin requerir de repeticiones en cancha. Es más, ni siquiera efectuó un solo ensayo.

Esta vez fue pura teoría, porque la agenda apretada no permitía otra cosa. Y así, sin trabajo de campo en cancha, Costa Rica sumó ese punto de oro en México, en su anhelo de ir al Mundial de Catar 2022.

“Creo que hay que valorar algo, nosotros no tuvimos ningún entrenamiento después del partido contra Panamá porque no se podía. El viernes tuvimos un trabajo de recuperación con el grupo y previendo el viaje a todo el grupo le dimos un trabajo muy liviano donde no se habló de estrategia”, mencionó Luis Fernando Suárez en la conferencia de prensa virtual posterior al juego.

El seleccionador nacional detalló que no hubo mayor trabajo en cancha, porque en realidad, se priorizó la recuperación y el descanso. Pasó ante México y prácticamente sucederá lo mismo de cara al partido del miércoles, en Kingston, contra Jamaica.

“Lo visualizamos después, en la charla técnica y el grupo sin haberlo entrenado, con solo haberlo hecho visualizado en un tablero hicieron las cosas correctamente. O sea, eso me habla muy bien de la inteligencia táctica de estos jugadores”, analizó el seleccionador nacional.

¿Este empate le sabe a victoria?

Todo depende, este resultado es muy importante solo si se dan situaciones positivas de aquí en más, sobre todo en este próximo partido que tenemos el miércoles contra Jamaica.

Luego en la otra fecha FIFA tenemos dos partidos de local contra los dos líderes, contra Estados Unidos y contra Canadá y tenemos que ir a El Salvador y ahí debemos sumar muchos puntos. Es un muy buen punto por ahora, mirándolo como estamos ahora.

Pero lógicamente el jugador tiene que ser consciente de que las cosas se van consiguiendo o puede valorar uno mucho esto cuando de verdad se consiga el objetivo primario que es la clasificación.

¿A nivel táctico este es el mejor partido que le ha visto a la Selección?

Yo creo que lo más importante del equipo es que supo competir, era dónde competir y en qué escenario competíamos. Nosotros no podíamos competir con México en la posesión de la pelota, en tener el balón, sino en saber que ellos en eso tienen una fortaleza grande y que no se notara tanto. La idea era que no nos tiráramos muy atrás, porque si lo hacíamos era muy complicado.

Después México nos tiró atrás por la forma en que propuso, al llegar y en el segundo tiempo se notó. ¿En qué podíamos competir? En que cuando nosotros recuperamos la pelota, viendo como lo sabíamos, se podían generar algunos espacios y podíamos tener y generar peligro y así fue.

En el primer tiempo tuvimos dos con Alonso Martínez, una con Celso Borges. Después, en el segundo tiempo una posibilidad con Alonso igualmente. Me parece que en ese sentido el grupo fue muy inteligente. Saber en qué lugar de la cancha se tenía que competir y después, con qué armas hacerlo.

¿Cuál es la mayor cualidad que ve en la Selección para poder competir por el tercer o cuarto lugar de esta octagonal?

Esto no es solo de atributos futbolísticos, esto es una cosa muy grande. Lo que hoy más veo y en lo que estamos metidos es en focalizarnos en el objetivo y no hacer mucho caso al ruido de afuera. En ese sentido, el grupo está muy consciente de ello.

Empezamos la segunda fase y hemos hecho de estos nueve puntos que hemos jugado, siete y en ese sentido hemos cumplido con lo que queríamos. Lo único que veo es que el grupo está muy mentalizado y focalizado en lo que quiere.

¿Cuál es su balance de este punto tan valioso en una cancha difícil para todos?

El equipo estuvo metido en lo que era, dentro de todas las cosas que nosotros preveíamos como se iba a presentar el equipo contrario y así lo hizo y supimos responder a ello, que es lo más importante.

¿Cómo encuentra al grupo a nivel de actitud, de fortaleza mental, en esa concentración?

Lo encuentro bastante bien, lo único que veo en el grupo es que cualquiera que entre busca hacer las cosas por el grupo, todo el mundo se ayuda. Lo más importante del grupo es que hoy y más que cualquier otro día, está pensando en el objetivo del equipo, están dejando de lado un montón de cosas y eso es importante.

Después, saben que los únicos que pueden sacar esto adelante son ellos cada uno, corriendo más que el otro, que el contrario, esforzándose mucho más, estando más unidos, creo que en ese sentido la actitud ha sido muy ponderable, eso es lo más importante.

Sumar en el Estadio Azteca siempre es importante. ¿Qué es lo que más le gusta de sus jugadores colectivamente, que le pueda decir usted a los aficionados que Costa Rica estará en el Mundial?

Yo creo que los jugadores de Costa Rica tienen la condición del costarricense, la inteligencia. A mí lo que más me sublima es la inteligencia. Jugadores costarricenses que hacen quedar bien al país, son muy inteligentes y eso me parece que eso es lo más importante.