Un tímido volante de la Selección de Costa Rica hace un año no se veía en la Copa del Mundo

Douglas López es de pocas palabras, a veces un poco cortante, quizá introvertido o, como el mismo se define, una persona de perfil bajo.

“No me gusta como el burumbum, como decimos, soy así y nadie me va a cambiar”, dijo López, quien apenas hace siete meses debutó con la Selección, en el partido eliminatorio contra Estados Unidos y hoy viajó rumbo al campamento en Kuwait y de ahí al Mundial en Qatar.

En zona mixta, en la atención a la prensa, luego del amistoso contra Nigeria, Douglas se mostró serio, hasta seco, en contraste con el estilo jovial de otras figuras como Joel Campbell, Kendall Waston y Celso Borges.

Pero Douglas es así, callado, no se le nota inseguro y pese a ser poco expresivo, reconoció que hace un tiempo no se veía viajando al Mundial.

“Si hace un año ustedes (prensa) me dicen que voy a estar en una Copa del Mundo, la verdad es algo que no me esperaba, pero ahora que la tengo, voy a tratar de aprovecharla”, aseguró Douglas, quien en el grupo se acerca más a sus compañeros de Herediano.

Douglas López partió con la Selección Nacional a vivir la experiencia de su primer Mundial. (Foto de John Durán).

“Hablo mucho con Gerson (Torres), porque nos concentramos juntos; también converso con Celso (Borges) y Yeltsin (tejeda), pero conversamos lo básico”, expresó el volante, sin dar a conocer algún consejo o recomendación de los futbolistas de más trayectoria.

Douglas tiene claro lo que le espera a la Selección y resaltó que ya ha analizado a algunos de los talentosos futbolistas españoles como Pedri.

Luis Fernando Suárez y Joel Campbell, una relación como de padre e hijo

“Ellos tienen la jugada lista, tampoco es que voy a arreglarme, he visto los videos y tengo que ver más, para reaccionar en los momentos del partido”.

En esos instantes, Douglas se ve jugando ante España, Japón y Alemania en los duelos del Grupo E en la Copa del Mundo.

“Me gustaría jugar todos los partidos, para nadie es un secreto lo que son España, Alemania y Japón; yo quiero ir a jugar contra los mejores y ponerle para estar ahí”.

Para López, Costa Rica debe tener un saldo positivo en el debut contra España, el 23 de este mes a las 10 a. m., hora costarricense.

“Uno se imagina a los rivales que vamos a enfrentar, lo que pueda hacer dentro de la cancha, marcarlos y todo. Ese primer duelo ante España será duro, ellos tienen mucho juego posicional, pero no son más que nosotros y tenemos que ir a sacarles pecho”, sentenció.

A Douglas se le consultó por qué cree que Luis Fernando Suárez lo tomó en cuenta y detalló que desde que estaba con el Santos de Guápiles ha tenido un buen desempeño.

“Gracias a Dios en Heredia tuve un buen torneo y pude jugar bastante. Además el equipo estuvo bien y por eso llamaron a varios compañeros de Herediano. Si estamos acá es por algo, creo que hemos hecho un buen torneo y hay que aprovechar y seguir adelante”, explicó el volante.