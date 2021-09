Un Joel Campbell trabajador fue insuficiente en una pobre ofensiva

Joel Campbell luchó todos los minutos en que estuvo en cancha ante México. (JOHN DURAN)

Aún lastimado en el tobillo izquierdo, Joel Campbell ingresó en el segundo tiempo y le dio un nuevo aire al ataque de la Selección Nacional, pero insuficiente para sacar un resultado positivo ante México, tras caer 0-1.

Campbell mostró muchos deseos y trató de asociarse con sus compañeros. Incluso se ubicó en varias posiciones en el terreno de juego e intentó asistir y abrir espacios, pero a pesar de sus esfuerzos no pudo vulnerar la meta de Guillermo Ochoa.

Con cinco minutos en el terreno de juego Joel fue objeto de una falta frente al área.

El remate lo ejecutó Celso Borges y el rechazo de la defensa le cayó en los pies a Campbell, quien perdió el duelo entre dos defensas.

Campbell se ubicó en la banda derecha, tratando de abrir espacios y asistir a Jonathan Moya, quien estaba muy aislado al frente de ataque.

No obstante, al 64, con la salida de Moya, el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 pasó más al centro del ataque.

Posteriormente con la permuta de Jurguens Montenegro y la salida de Bryan Ruiz, el delantero del Monterrey de México bajó un poco más al centro del campo, intentando acarrear balones y asistir a sus compañeros.

“Estamos tristes por el resultado, en casa tenemos que ganar sí o sí. Pero esto está comenzando, creo que la actitud del segundo tiempo es la que tenemos que seguir teniendo, con opciones de gol, llegando presionado. Me parece que jugamos bien pero no se nos dio el resultado. Queda mucho, es una eliminatoria muy larga y hay que seguir “, comentó Joel en la transmisión de Canal 7.

La Sele en la actualidad suma cuatro partidos sin anotar, luego de caer ante Canadá en la Copa de Oro (2-0), igualar 0-0 frente a El Salvador en un amistoso y por la octagonal final empatar 0-0 frente a Panamá y caer por la mínima ante los aztecas,

“Más que tener cuatro partidos sin anotar nos preocupa que no ganamos en casa. En una eliminatoria es importante ganar en casa. Creo que nos vimos bien, México no tuvo muchas opciones, solo aquellas cuando perdimos el balón en la salida. Ahora nos toca descansar porque tenemos un nuevo partido en tres días”, añadió Campbell.

En el compromiso dio ocho pases buenos, dos erróneos y tuvo dos pérdidas de balón.

Además recibió cinco faltas, cometió una infracción y provocó dos tiros libres. Uno de ellos lo cobró y terminó en la barrera.

Sobre la posibilidad de jugar los 90 minutos frente a Jamaica el próximo miércoles, a las 7 p. m. en el Estadio Nacional, el artillero fue franco.

“No sé si podré jugar los 90 minutos, porque del tobillo no estoy muy bien. Pero bueno había que entregarlo todo. Era un partido muy importante que no me quería perder y ahora hay que seguir y hacer la recuperación para el juego ante Jamaica. Como dije, nos preocupa perder un partido, no importa si es al principio o al final de la eliminatoria porque en casa no se puede perder”, aseveró Campell.