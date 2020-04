Jorge Hidalgo y Noel Ibo Campos, presentes ese día, aseguran que la invitación a la funcionaria gubernamental no fue un acuerdo de Comité Ejecutivo si no un tema que algunos conversaron. En tanto, Daniel Vargas, secretario de actas, ausente en la citada sesión pero encargado de la aprobación del documento en una posterior, asegura que este no contenía alusión alguna al tema y que, por lo tanto, también corrobora no fue un acuerdo del Ejecutivo.