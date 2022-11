Sin miedo y con ilusión: Así fue la primera práctica de la Selección de Costa Rica en Qatar

Después de cumplir con los protocolos oficiales de la FIFA y de atender a una numerosa cantidad de medios de comunicación, la Selección de Costa Rica volvió a entrenar.

Por primera vez lo hizo en Qatar. Atrás quedaron aquellas ocho horas y minutos que se demoraron en el intento fallido por entrar a Irak. Eso es capítulo cerrado para los jugadores.

Ahora todos tienen el chip 100% mundialista y cuentan las horas para lo que será el debut, el próximo miércoles contra España.

“Felices de estar acá, estamos a pocos días de debutar contra España y yo creo que el equipo está unido, el equipo está bien, el equipo mentalmente está muy fuerte. Creemos en que vamos a sacar el resultado, pero tenemos que trabajar para eso”, expresó Francisco Calvo en declaraciones a Radio Columbia.

Considera que estos días de trabajo en Doha serán muy productivos y que solamente es cuestión de poner práctica lo que Luis Fernando Suárez les va a proponer y tratar de perfeccionarlo para el miércoles hacerlo en la cancha.

En la Selección de Costa Rica están más unidos que nunca. El sueño mundialista es una realidad. (OZAN KOSE/AFP)

Pero es que tampoco cree que la ‘Sele’ tenga mucho que cambiar.

“Yo creo que se le agregan cosas, porque en pocos días es difícil cambiarle la cara a un grupo que ha logrado estar acá bajo una faceta, entonces yo creo que vamos a intentar mejorar en los aspectos que no hemos sido los mejores, fortalecer en los que hemos sido bastante buenos y así enfrentar el partido”, indicó Calvo.

Verse ahí, entrenando en Doha es algo que le parece simplemente sensacional, máxime si piensa en todo lo que pasó Costa Rica para llegar a este Mundial.

“A mí en lo personal me marcó, desde el partido contra Canadá que jugamos en el Nacional, de ahí el grupo se transformó muchísimo y la motivación ha sido al tope. Cuando clasificamos en el repechaje incrementa, fuimos a Corea y ha sido un proceso”, citó.

Keylor Navas despierta mucho la atención en la prensa internacional. (OZAN KOSE/AFP)

El defensor manifestó que mentalmente han trabajado muchísimo con el sicólogo Felipe Camacho y reitera que el grupo está sumamente fuerte.

“En los torneos cortos el primer partido es el más importante, yo creo que va a marcar muchísimo lo que viene. Sabemos que será un partido difícil, pero hay que manejarlo y controlarlo. Yo creo que hay muchísimas emociones dentro de ese partido y nada, espero que Costa Rica sea el que gane”, señaló.

Selección de Costa Rica se entrenó por primera vez en Qatar

Sobre todas las críticas hacia Qatar, Francisco Calvo dijo que no se quería meter mucho en eso, pero apuntó que aunque a los jugadores no les incumbe mucho todo lo que hay alrededor de este polémico Mundial, sí les da tristeza.

Kendall Waston, Álvaro Zamora y Celso Borges aprovecharon la sesión. (OZAN KOSE/AFP)

“Yo no voy a negarlo, a mí en lo personal las noticias me dan tristeza, porque no es humano lo que se hizo, pero es parte de la organización, no sé si política o lo que sea. Es triste, pero ya estamos acá, ya no se va a mover para ningún lado y tenemos que darle para adelante”.

En el plano personal, afirma que se encuentra en un momento bastante importante.

“Esperemos que sea mi Mundial. Voy a tratar de dar mi máximo esfuerzo si me toca jugar, tratar de dar la mejor versión de Francisco Calvo en pro del grupo”, mencionó.

Daniel Chacón está cumpliendo su sueño de niño en el Mundial de Qatar. (OZAN KOSE/AFP)

Daniel Chacón también atendió a los medios de comunicación presentes en Doha y expresó que en la ‘Sele’ vienen planeando el partido del debut desde hace tiempo, pues ven a España como un partido clave.

“Su sistema de juego, sus automatismos en ataque y en defensa, ya hemos venido trabajando en eso e intentaremos plasmar cosas en las que podamos sacarles provecho”, citó Daniel Chacón.

El brumoso cree que deben ser muy ordenados, porque los españoles intentan imponerse en el juego posicional, con sus futbolistas que juegan internamente, en la media cancha.

“Creo que muchas cosas del juego de ellos pasa por ahí, por los centrales. Ya nosotros tenemos nuestras ideas y cosas claras del cuerpo técnico. Tenemos jugadores inteligentes, que saben manejar los tiempos, que saben hacer daño y vamos a sacarle provecho a eso”.

A Francisco Calvo no le gustó que Luis Enrique dijera que Costa Rica está en Suramérica. (OZAN KOSE/AFP)

Al analizar un poco más, pero tampoco sin revelar pistas, apuntó que el balón parado puede ser un factor a considerar, porque Costa Rica tiene hombres que son determinantes en ese sentido.

“Creo que tal vez intentar que ellos entren en un juego incómodo, que no se sientan del todo cómodos en el terreno de juego y empezar a imponer lo nuestro”.

Chacón está entusiasmado y muy ilusionado. Asegura que este Mundial de Qatar lo disfruta como cualquier niño que tiene esa ilusión de estar ahí, enfrentando a jugadores top a nivel mundial, que han sido referentes.

“En mi caso por hablar de Sergio Busquets, que pasé toda una adolescencia y parte de la niñez viéndolo. Es un jugador que admiro mucho y claramente lo vivo como un niño, con mucha ilusión, sabiendo de la responsabilidad que tengo de representar a la Selección”.

La Selección de Costa Rica debutará en el Mundial de Qatar el próximo miércoles, cuando se enfrente a España. (OZAN KOSE/AFP)

Entre las múltiples consultas que él recibía, hubo una de un medio español en la que se le consultó si Costa Rica tenía miedo.

“¿Miedo? Miedo no, pero claramente respetamos mucho el juego de los interiores que tienen muy buen manejo de balón, que tienen facilidad para crear ocasiones y entonces la referencia. También que sabemos que tienen centrales con buen pie”, respondió Chacón.

Amplió que deben estar preparados para manejar la intención de los centrales españoles que buscan atacar la espalda con jugadores rápidos por banda y de los interiores tener una buena referencia, hacer un bloque estrecho para que tengan menos espacios para pensar.