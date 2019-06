2. Matosas sostuvo que conversó vía telefónica al menos en tres oportunidades con el portero. La comunicación no se dio igual con el volante. Según la versión de Marín, conversó una vez con el técnico (cuando le solicitó el permiso de ausentarse para el primer juego de Copa Oro). Posteriormente, cuando la Fedefútbol le comunicó que el permiso no había sido concedido, el volante no logró que el timonel lo atendiera, pese a que le envío mensajes de texto y lo llamó a su celular.