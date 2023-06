‘Si Shirley es incómoda, es porque dice verdades incómodas’, señala exfederativa Marjorie Sibaja

La exclusión de Shirley Cruz en la lista preliminar de 30 jugadoras rumbo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda despertó la crítica e inquietud de fanáticos y conocedores del fútbol en nuestro país.

Una de las voces que hizo eco en las últimas horas fue la de Marjorie Sibaja, quien fue parte del Comité Director de la Federación Costarricense de Fútbol y mediante un post en su red social Facebook dejó ver su resignación por el no llamado de “la leyenda” del fútbol femenino. También señaló las equivocaciones de la entrenadora Amelia Valverde.

“Amelia se equivocó. (...) comete un grave error en su carrera profesional al ceder a un interés político interno de personas con poder dentro de la Federación Costarricense de Fútbol (de fútbol masculino) para excluir a una profesional que ya está por encima de esos jueguitos feos”, acusó en el posteo.

No es la primera vez que Sibaja señala el interés político que puede haber en el máximo ente del fútbol nacional, pues en otras ocasiones habló de falta de transparencia e irregularidades. Esta vez, dejó claro que dentro de la Federación incomodaba la presencia de Shirley Cruz pues siempre fue muy directa y sin tapujos ante lo que sucede en el fútbol femenino.

“Si Shirley es incómoda, es porque dice verdades incómodas, pues el problema no es ella; el origen de bastantes problemas del fútbol costarricense, no es por lo que piensan o dicen los y las jugadoras. ‘El frío no está en las cobijas’”, escribió.

Por otra parte, mencionó que se debe buscar las causas que dejaron fuera a Shirley Cruz de la convocatoria del Mundial Femenino, el cual era el último para la ganadora de dos Champions.

“Vaya manera de despedir a una leyenda”, finalizó Sibaja en su posteo, el cual recibió el apoyo de quienes le siguen y comparten una misma opinión: Amelia Valverde se equivocó y Shirley Cruz debió entrar en la lista.