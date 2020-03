“Prefiero evitar, amoldarme ahorita a la situación y no tomar tanto riesgo (de salir), me estoy preparando en la casa... Me gustaría estar ya en Tacoma, pero toca esperar por la situación. Los papeles de la visa ya avanzaron, pero la embajada está cerrada. En Costa Rica esto se va a alargar, porque la gente sigue de cabezona, no hace caso y sigue saliendo. La gente reclama por todos los gastos que tienen que cortar ahora, pero siguen de cabezones saliendo. No tenemos que colapsar el sistema de salud, pero no hacemos caso”, añadió la jugadora de 34 años.