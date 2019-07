No obstante, la amargura de no lograr el boleto a la Copa del Mundo no fue fácil de digerir para ella y por lo mismo no dudó en aceptar la revancha, al abrirse la posibilidad de asistir a Lima por invitación (Estados Unidos y Canadá declinaron). La Tricolor se medirá ante Panamá (28 de julio), Perú (31 de julio) y Argentina (3 agosto), grupo que parece muy complicado.