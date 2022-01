Seleccionados intentan acabar con el negativismo de la afición

Justo en un momento donde el ambiente negativo rodea a la Selección Nacional por su rendimiento en la eliminatoria rumbo a Catar 2022 y se está contra la pared, los jugadores de la Tricolor no ponen excusas y tampoco señalan a otros culpables, más que a ellos mismos por ver peligrar el cupo en el Mundial de Catar 2022.

Selección Nacional El atacante de la Selección Joel Campbell llegó este fin de semana a Costa Rica y se integró de inmediato a las prácticas de la Tricolor, para los duelos ante Panamá, México y Jamaica. (Fedefútbol)

Si bien hay un trabajo detallado con el sicólogo para blindarse de la presión y las críticas de aficionados y medios de comunicación, los más experimentados aceptan que se metieron solos en esto y por lo mismo, no hay que generar confrontaciones sin sentido, sino enfocarse en cambiar el rumbo.

Todos, hasta el más optimista dentro del grupo, tienen claro que si no se le gana a Panamá (jueves 27 de enero a las 8:05 p. m.) no hay forma de llegar a la Copa del Mundo. Incluso, en la Sele dan a la razón a quienes no confían del todo o tienen muchas dudas de que sea posible cumplir en el Nacional o en las visitas a México (30 de enero) y Jamaica (2 de febrero), pero igual advirtieron que cambiarán la realidad.

“No hablamos mucho del negativismo que hay, pero sí sabemos que es lo que nos rodea en este momento. Al no vernos en la primera parte de la tabla es normal que exista ese ambiente negativo afuera, pero una vez que llegamos a la concentración todo es positivo, nos tiramos para arriba y sabemos que aún hay muchas posibilidades de llegar al Mundial. Eso sí, el siguiente partido es el más importante para ir a Catar y me parece que el jueves marcará un antes y un después en esta eliminatoria”, señaló Yeltsin Tejeda.

[ Jugadores ‘encerrados’ en la ‘Sele’ empiezan a sacar ventaja sobre Panamá ]

El combinado patrio es quinto en una eliminatoria de Concacaf que entrega tres boletos directos y un repechaje para el cuarto lugar. Justamente los canaleros ocupan la posición de la repesca y están a cinco puntos de los ticos, es decir, que Luis Fernando Suárez y los suyos pueden acercarse a dos unidades de los panameños o verlos alejarse hasta una distancia casi inalcanzable.

Los futbolistas dicen estar acostumbrados a este tipo de situaciones extremas, no tapan que dejaron muchas dudas en ofensiva, al punto de solo tener seis goles en ocho presentaciones. No obstante, el microciclo de diciembre y el de la semana anterior fueron claves para que según ellos ahora se vea a una Selección más clara y enfocada en que se juega la vida en 90 minutos.

“Es un partido para ganar sí o sí. Sabemos lo que representa este partido para nosotros, la Federación y el país. Así lo estamos trabajando, desde que empezó el microciclo estamos positivos y anuentes a las indicaciones del profesor. Una vez empiece el juego van a fluir muchas emociones y ese deseo y ganas de estar en el Mundial. Podemos hablar mucho, pero lo que vale es el resultado. Nosotros somos los primeros beneficiados en ganar y por lo mismo, vamos a salir a darlo todo”, agregó Kendall Waston.

[ Dramática realidad de la Selección se destapó con cambio total tras Rusia 2018 ]

En la Tricolor señalan tener tan estudiado a Panamá, que reconocen hasta el más mínimo detalle de su funcionamiento y sin importar si tienen bajas o no por lesión, saben cómo repelerlos y hacerles daño.

Así mismo, claman por el respaldo de la afición en un momento donde el estadio Nacional está habilitado para recibir el 60% de su aforo (21.000 fanáticos).

“No es normal para nosotros estar en esta posición, pero es lo que nos ha tocado. Las eliminatorias siempre son difíciles, pero en el juego ante Honduras agarramos fuerza, estamos positivos y sabemos que el partido que viene es de vida o muerte. A puro nombre no lo vamos a sacar, sino que debemos jugar bien. El grupo está muy concentrado y muy positivo”, finalizó Tejeda.