Seleccionados de Costa Rica explican lo que hay detrás del ‘vamos por la Copa del Mundo’

Previo a Qatar 2022 los seleccionados nacionales insistieron una y otra vez que buscarían ser campeones del mundo. Ese era el objetivo públicamente para el grupo, sin embargo la Nacional quedó eliminada en la fase de grupos.

Ante esto, cuando los futbolistas volvieron al país fueron abordados por los medios de comunicación y de una vez aprovecharon para dar a conocer la explicación del por qué decían en la previa que iban por el título.

Joel Campbell aseguró que se trató de una estrategia que utilizó el grupo para dar a conocer que ellos buscarían competir no solamente viajarían a participar, como muchas personas pensaban.

“Yo no sé si lo mal interpretaron. Solamente queríamos cambiar el chip de ir a participar, el quedar campeón lleva un trabajo y no es fácil, claro que lo queremos pero era una forma de poner el chip hacia eso... Hay que cambiar el chip y todos los equipos tienen la misma posibilidad, el torneo al que vayamos es un torneo que queremos ganar”, aseguró Campbell.

Igual opinión tuvo Keysher Fuller. El lateral del Herediano y anotador de la diana que le dio a Costa Rica la victoria contra Japón reflexionó que el sentimiento y la mentalidad del grupo era no ceder ante la presión que significaba estar en el grupo de Alemania, España y Japón.

Joel insistió en que no terminó satisfecho, pero también hizo un llamado a valorar el esfuerzo y cómo el equipo se levantó después de una derrota 7 a 0 con los españoles.

“Lastimosamente así es el fútbol, competimos como teníamos que competir en los dos últimos juegos. Tenemos buena camada de jóvenes tanto los que fueron como los que no fueron, vienen buenas cosas para Costa Rica. El mundial lo disfruté mucho, fue un mundial especial porque nos caímos, nos levantamos”, pronunció.

“Vean los equipos que estábamos enfrentando. Hasta el último partido luchamos, durante varios lapsos estábamos luchando en el grupo de la muerte”, agregó.

Brandon Aguilera, volante que fue titular ante Alemania, dijo que ahora se centra en su nuevo club: el Nottingham Forrest de la Liga Premier; sin embargo fue enfático que el 7 a 0 los golpeó fuerte, pero que el orgullo de ver como él y sus compañeros se levantaron es incomparable.

“Para el grupo fue difícil, el 7 a 0 nadie se lo esperaba, todos teníamos bastante fe de sacar un resultado, pero cambiamos de chip y luego le ganamos a Japón y le peleamos a Alemania”, confesó.

Uno que prefirió hablar poco fue el capitán Bryan Ruiz, quien dio a conocer que en los próximos días ya hablará más a profundidad sobre todo porque son sus últimos días como profesional del fútbol.

Otro que tampoco atendió a los medios de comunicación fue el entrenador, Luis Fernando Suárez.

Para no olvidar. El futbolista que se mostró muy emotivo fue Yeltsin Tejeda, anotador del segundo gol frente al combinado de Alemania.

Tejeda contó que ni en el mejor sueño él se imaginó haciéndole un gol a una selección en una Copa del Mundo.

“Yo desde que había comenzado la concentración había hablado con Joel de cómo hacíamos para celebrar un gol pero anotando yo... Desde ese momento yo me puse a imaginar, me puse a creer en mí y bueno ni en el mejor escenario yo pensaría que le metería un gol a un portero que he admirado siempre y a una selección tan fuerte”, describió.

Tejeda anunció que el lunes ya se estará reportando con el Herediano para vincularse al equipo.