Seleccionadas sub-20 de Costa Rica empiezan a sentir la ansiedad de ver el Mundial encima

El Mundial Femenino Sub-20 Costa Rica 2022 está a la vuelta de la esquina. El 10 de agosto el cuadro patrio debuta en el Estadio Nacional ante Australia y José Catoya, técnico de la Selección, dio a conocer las convocadas para el evento y aseguró que no las presiona para que superen la primera fase.

“Esta selección tiene que ir paso a paso. A esta Selección no la voy a presionar con decirle a ustedes que vamos a tener que pasar la primera fase. Todo el mundo quiere pasar la primera fase, todos nosotros en la concentración lo queremos hacer y todos nosotros queremos llegar a la final, porque de lo contrario no competiremos, pero no le voy a meter presión a las muchachas”, aseguró el técnico de la Selección.

La defensa Abigail Sancho es una de las figuras que tendrá la Selección Femenina Sub-20 en el mundial. (Foto Milton Montenegro).

Abigail Sancho, quien es defensa de Sporting y quedó en el grupo de las 24 elegidas manifestó que el grupo está muy unido y consideró que se han preparado de la mejor manera.

“Estamos ansiosas de que se inicie el Mundial, hemos trabajado día a día para superar los errores. Confíamos en la labor que hemos realizado y el cuerpo técnico nos ha inculcado bastante la intensidad y creer en nosotras que podemos ir bien a cada partido”.

La Selección Sub-20 ya tiene a sus convocadas para el Mundial Femenino que se realizará en Costa Rica entre el 10 y el 28 de agosto. (Fedefútbol)

Igual que el técnico Catoya, Abigail resaltó que la Selección puede competir en el grupo que lo completan Australia, España y Brasil.

Podemos confíar en la preparación que hemos tenido y vamos a ir paso a paso, juego a juego. Iremos evolucionando como ha sido hasta el día de hoy. Hemos tenido meses bastante buenos y ahorita a la expectativa de que se inicie el Mundial y estamos preparadas para afrontar cada encuentro de la mejor manera”.

Lista completa

Porteras: Génesis Pérez (Herediano), Carolina Méndez (Saprissa FF) y Dayana Pérez (Pococí). Defensas: Abigail Sancho (Sporting FC), María Paula Porras (Saprissa FF), Keilyn Gómez (Herediano), Fiama Hidalgo (Dimas Escazú), Chloe Markey (Bellarmine University) y Celeste Jiménez (Herediano). Volantes: Lisa Villegas (Saprissa FF), Sianif Agüero (Alajuelense), María Paula Arce (Alajuelense), Alexandra Pinell (Alajuelense), Yirlany Hernández (Pococí), Amelie Araya (UC Riverside), Alexa Herrera (Herediano), Luciana González (Herediano), Mónica Matarrita (Saprissa FF), Sheika Scott (Pococí) y Priscilla Rodríguez (Saprissa FF). Delanteras: María Paula Salas (Libre), Ángela Mesén (Pococí), Yerling Ovares (Sporting FC) y Jasmine Davine (Franklin Price University).

Grupos del Mundial

Grupo A: Costa Rica, Australia, España y Brasil. Grupo B: Alemania, Colombia, Nueva Zelanda y México. Grupo C: Francia, Nigeria, Canadá y Corea del Sur. Grupo D: Japón, Países Bajos, Ghana y Estados Unidos.