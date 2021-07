“Todos los que estamos acá queremos defender la camiseta de la Selección a muerte y es un bonito torneo para Costa Rica. Esto nos ayudará para tomar confianza para lo que viene... Tenía tiempo de no estar en la Selección, pero me sentí como uno más. Me recibieron de buena manera y con el cuerpo técnico nos sentimos felices de la mentalidad que traen y de la exigencia que han impuesto. El grupo está trabajando y esforzándose al máximo”, dijo Ariel Rodríguez.