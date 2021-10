Selección Sub-20 de Costa Rica pierde 2 a 1 con Uruguay

Jewison Bennette disputa una pelota con un jugador de Uruguay en el duelo de este domingo. Fotografía: Fedefútbol

La Selección Sub - 20 de Costa Rica, dirigida por el estratega Vladimir Quesada, tuvo su segundo enfrentamiento amistoso contra el plantel de Uruguay.

En esta ocasión, el cuadro patrio perdió 2 a 1, en un partido en el que los charrúas hicieron dos verdaderos golazos para remontarle al conjunto patrio y de esta forma llevarse el triunfo en el estadio Alejandro Morera Soto.

La figura del compromiso fue el jugador de la Celeste, Anderson Duarte, quien primero hizo una gran jugada individual en la que dejó atrás tres marcas para decretar el 1 a 1, luego conectó un centro que llegó desde su izquierda y con una tijera aérea puso el 2 a 1 definitivo.

El gol de la Nacional fue obra de Brandon Aguilera, quien es el ‘10′ del combinado patrio. El volante de Alajuelense mostró una dinámica diferente a la del resto de sus compañeros y consiguió destacar en un cotejo exigente.

Costa Rica enfrentó a Uruguay en dos amistosos que marcaron el regreso a la competencia de las selecciones menores, quienes habían detenido su actividad por la pandemia.

El primer encuentro entre ambos representativos terminó con marcador de 1 a 0 para los uruguayos, quienes al final se llevaron los dos duelos.

La Selección Sub-20 de Costa Rica tiene nombres que ya han tenido recorrido en la Primera División como Aguilera, Jewisson Bennette y Josimar Alcócer.

Sin duda los dos que más expectativa generan son Bennette y Aguilera, el primero por su reciente debut en Selección Mayor y el segundo por los chances que ha tenido con la Liga Deportiva Alajuelense.

“De los cuatro tiempos que tuvimos ante ellos, en tres de esos tiempos nuestro modelo de juego fue superior, a veces con buena claridad, en otras ocasiones no con tanta claridad, teniendo a veces sobre todo en el primer tiempo opciones de gol que no pudimos concretar. Jugamos ante un equipo muy práctica, rígido y estructurado, pero a partir de esa estructura tiene creatividad. Jugamos ante una potencia a nivel mundial, tienen futbolistas con audacia y lo pudimos ver en ambos juegos. Increíblemente tienen un manejo de lo que es un partido, no solo en lo técnico y táctico, sino con otros factores como el arbitraje, eso es aprendizaje. Es importante la semana que estamos viviendo y es experiencia para todos”, declaró Vladimir Quesada, entrenador del cuadro tico.