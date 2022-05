Selección Sub-17 no resistió ante una potencia y vio esfumarse su sueño

La Selección Femenina Sub-17 no puede bajar la cabeza y debe salir con la frente en alto del Premundial de Concacaf, que se disputa en República Dominicana. Más allá de que la Tricolor quedó eliminada de la Copa del Mundo de la India, compitió de tú a tú en gran parte del partido de los cuartos de final ante una de las potencias del mundo, como lo es Canadá.

La defensora de la Selección de Costa Rica Sub-17 Josselyn Briceño (3) no pudo ocultar su desilusión al quedar fuera del Mundial de India 2022. (Fedefútbol)

Sin embargo, la calidad de las adversarias y también los errores arbitrajes perjudicaron a un combinado patrio que al final cayó 3 a 0 y ya no tiene opciones de estar en la justa mundialista que se desarrollará del 11 y el 30 de octubre de este año.

Las dirigidas por Patricia Aguilar no solo contuvieron al oponente en la etapa inicial y lo dejaron en cero, sino que pudieron salir con algo más, pero la árbitra Karitza Guerra no señaló un claro penal a favor de las ticas, luego de una acción antideportiva de la portera Coralie Lallier, quien impactó con su rodilla a Yoselin Fonseca y la envió al hospital.

Según Orlando Portocarrero, el exréferi y analista de Repretel, el golpe de la cancerbera daba para roja en el minuto 35 y para señalar la pena máxima. Incluso, Guerra tampoco señaló otra infracción dentro del área en la segunda parte, ya con el compromiso 3 a 0.

“Lamentablemente no se dio lo que buscábamos, luchamos y nos entregamos, pero no se pudo. Igualmente, hemos crecido mucho en este torneo y si se nos da la oportunidad en otros procesos, creo que sí vamos a llegar a un Mundial. Este premundial me dejó muchas experiencias, aprendí de los errores y sé que me anotaron goles que no debía recibir, pero a todos nos tienen que pasar para aprender”, señaló la portera Génesis Pérez, quien fue figura indiscutible con sus buenas atajadas.

Más allá del buen primer tiempo, la Nacional se fue quedando sin fuerzas físicas y con el primer tanto en contra perdió todo el orden que tenía.

Las canadienses golpearon primero por intermedio de Jaime Perrault en el 53′, luego de una gran acción individual y un centro que se desvió en Jimena Rodríguez. René Watson puso el 2 a 0 en el 65′ y la goleadora Rosa Maalouf sentenció con el 3 a 0 en el 69′.

Este certamen de Concacaf entrega tres boletos al Mundial, para los tres primeros lugares del certamen.

Ficha del juego:

- Costa Rica: 0

Titulares: Génesis Pérez, Britanny Vásquez, Josselyn Briceño, Jimena Rodríguez, Priscilla Rodríguez, Luciana González, Yoselin Fonseca, Verónica Matarrita, Valentina Rivera, Mónica Matarrita y Tanisha Fonseca. DT. Patricia Aguilar.

Cambios: Ashley Elizondo (Y Fonseca, al 39′), Ashley González (Vásquez, al 75′), Jimena Jiménez (González, al 75′), Sharon Lobo (P Rodríguez, al 85′) y Sara Ramírez (Matarrita, al 85′).

- Canadá: 3

Titulares: Coralie Lallier, Mya Archibald, Ella Ottey, Isabel Monck, Zoe Markesini, Clare Logan, Amanda Allen, Felicia Roy, Rosa Maalouf, Anna Hauer y Jade Bordeleau. DT. Emma Humphries.

Cambios: Jaime Perrault (Bordeleau, al 46′), Jeneva Hernández (Roy, al 63′), René Watson (Allen, al 63′), Nyah Rose (Maalouf, al 73′) y Nyema Ingleton (Archibald, al 83′).

Goles: 0-1 (53′): Perrault. 0-2 (65′): Watson (Maalouf). 0-3 (69′): Maalouf (balón suelto). Árbitros: Karitza Guerra con Jennifer Garner, Delia Roxana Vega y Karen Hernández. Estadio: Panamericano de San Cristóbal, 5 p. m.