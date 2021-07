Selección se va de Copa Oro con la mejor lección en una prueba real para eliminatorias

Prácticamente que se podría pegar y copiar la lista de males que evidenció la Selección de Costa Rica en su eliminación de la Copa Oro a manos de Canadá: la Sele sufre con la presión del rival, le es casi imposible llevar el peso de los juegos, no hay profundidad en ataque, sigue sin levantar la mano un “9″ natural y tampoco hay un relevo de garantía para Bryan Ruiz.

Todos los elementos anteriores vienen atormentando a la Nacional tras el Mundial de Rusia 2018 y pese a que en los tres primeros duelos de la Copa se vio una leve mejoría en ciertos aspectos, en la verdadera prueba ante el rival más calificado hasta ahora, las falencias salieron a flote de nuevo.

CONCACAF Gold Cup - Costa Rica vs Canada La Selección Nacional no la pasó bien en los cuartos de final de la Copa Oro ante Canadá y la defensa llevó el peso del juego. Fotografía: Andy JACOBSOHN / AFP. (ANDY JACOBSOHN/AFP)

Los canadienses dominaron de principio a fin, asfixiando en todas las zonas del campo a los ticos y con una intensidad muy superior.

Incluso, dominaron la pelota con un 52% de posesión, supieron llegar mejor a la portería de Esteban Alvarado, al punto de sumar 13 remates totales (cinco directos) contra apenas cinco del combinado patrio (tres al arco).

Por algo la Nacional cayó 2 a 0 y es que el nuevo técnico Luis Fernando Suárez nunca encontró respuestas tácticas para contrarrestar la velocidad en la ejecución del oponente. Es más, otro dato revelador es que los norteamericanos robaron la redonda 31 veces y los costarricenses apenas 17.

El primer gol en el minuto 17 de Junior Hoilett dejó ver que la pasividad de Costa Rica para apretar a los centrales y más aún para achicar o tomar las marcas ante diagonales al espacio. El adversario definió totalmente solo por encima de Alvarado y en una acción muy preocupante de Suárez y los suyos por el cúmulo de errores.

La primera parte fue casi nula para los ticos, al punto de apenas sumar un intento al arco y muy débil. La consigna fue más que todo contener y correr detrás del rival; así es prácticamente imposible.

Mientras que tras el descanso, el timonel hizo ingresar a Ruiz, Luis Díaz y José Guillermo Ortiz. Si bien, se tuvo un lapso con más dominio de la redonda, fue sin sentido y carente de vértigo. De esta manera, juegue quien juegue de “9″ siempre estará aislado y en clara desventaja.

Cuando Canadá aceleró, volvió a golpear y lo hizo por la vía que más le duele a la Mayor: presión alta, robo y definición con algo de fortuna de Stephen Eustaquio (68′).

Mucho por trabajar

No hay duda de que el tiempo juega en contra del técnico Luis Fernando Suárez. Las eliminatorias se inician en setiembre, en el 2021 se jugarán ocho de las 14 fechas de la octagonal y rivales como Canadá son los que se topará en busca de un boleto rumbo a Catar 2022.

Obviamente que Suárez no tuvo mucho espacio para trabajar con la Nacional y en apenas 15 días preparó a un equipo que no convocó a su antojo. Por lo mismo, esta Copa Oro era meramente un experimento y no se le podía exigir un título.

Si bien frente a Guadalupe, Surinam y Jamaica la Tricolor ganó, se sacó de encima una racha sin victorias que venía desde noviembre del 2019 (11 duelos); los apuntes reales los dio el compromiso con los canadienses.

La desventaja con los otros rivales de la ruta mundialista es notoria, en cuanto a intensidad, nivel individual de figuras y en funcionamiento colectivo. Para mejorar se necesita de espacio, horas de entrenamiento y mucho conocimiento; justo lo que no hay.

Pese a esto, no todo es malo y Suárez tiene sus apuntes para intentar tapar los males de siempre y sacar a la Nacional adelante. Su último laboratorio será el próximo 21 de agosto en el fogueo ante El Salvador, aunque solo contará con futbolistas del medio local.

Ficha del juego:

Costa Rica: 0

Titulares: Esteban Alvarado, Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Rónald Matarrita, David Guzmán, Celso Borges, Johan Venegas, Ariel Lassiter, Alonso Martínez y Joel Campbell. DT. Luis F. Suárez.

Cambios: Bryan Ruiz (Venegas, al 46′), Luis Díaz (Martínez, al 46′), José Guillermo Ortiz (Lassiter, al 46′), Allan Cruz (Guzmán, al 65′) y Jimmy Marín (Borges, al 89′).

Canadá: 2

Titulares: Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Victoria, Stephen Eustaquio, Junior Hoilett, Tajon Buchanan, Mark-anthony Kaye, Jonathan Osorio y Lucas Cavallini. DT. John Herdman.

Cambios: Tesho Akindele (Hoilett, al 68′), Samuel Piette (Kaye, al 69′), Doniel Henry (Cavallini, al 83′) y Liam Fraser (Osorio, al 83′) y Theodor Corbeanu (Buchanan, al 86′).

Goles: 0-1 (17′): Hoilett (Vitoria). 0-2 (68′): Eustaquio. Árbitros: Jair Marrufo con Frank Anderson y Kathryn Nesbitt. Estadio: AT&T, Arlington, Estados Unidos, 9 p. m.