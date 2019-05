“La Selección siempre me ha ayudado y haber clasificado a dos mundiales y estar en eliminatorias me ayudan a recibir esta oportunidad sin jugar. Creo que el profesor quiere ver esto y toca demostrar. Lo que dijo el entrenador lo tomo como un halago, por algo me llamó y no puedo mostrar menos, porque es una persona que confía en mí”, manifestó Gamboa.